Guardiola się nie certolił na konferencji. "Wiem, że macie mnie dość"

Enzo Maresca był trenerem Chelsea od 1 lipca 2024 roku. Włoski szkoleniowiec wygrał z "The Blues" Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwa Świata. Ostatnie wyniki jednak rozczarowywały, co spowodowało, że mimo kontraktu obowiązującego jeszcze przez trzy lata, Włoch rozstał się z klubem z Londynu. Zaniepokojenie włodarzy Chelsea wywołane było jednak nie tylko wynikami, o czym mówił Ben Jacobs z "GiveMeSport".

- Jedną z głównych kwestii sporu między Marescą a sztabem medycznym klubu było to, że Chelsea nalegała, aby decyzje dotyczące obciążenia treningowego i dobrego samopoczucia zawodników były podejmowane niezależnie od menedżera - stwierdził cytowany przez portal "Goal.pl" angielski dziennikarz i dodał: - Maresce brakowało ochrony i czuł, że coraz większa ingerencja w jego pracę prowadzi do poważnych problemów z właścicielami.

Za kulisami mówiło się także o rozmowach prowadzonych przez Włocha z innym angielskim klubem. Mowa o Manchesterze City. Doniesienia te potwierdził dziennikarz "The Athletic", David Ornstein, który poinformował, że Maresca sam dwukrotnie informował Chelsea o rozmowach z "The Citizens".

Guardiola zabrał głos. "Powtarzałem to milion razy"

Zdaniem Ornsteina plan Manchesteru City zakładał zastąpienie Pepa Guardioli na wypadek odejścia Katalończyka z klubu po dziesięciu latach pracy. Umowa byłego trenera Barcelony i Bayernu obowiązuje do 2027 roku, ale w niebieskiej części Manchesteru pojawiły się obawy, że ten zrezygnuje wcześniej. Teraz sam zainteresowany zabrał głos w tej sprawie.

- Mam ważny kontrakt. Powtarzałem to milion razy i wiem, że już was to nudzi. Jestem tu od dziesięciu lat i obiecuję, że pewnego dnia odejdę. Ale mam kontrakt, jestem szczęśliwy, chcę walczyć razem z moją drużyną, a władze klubu mnie szanują. Udowodnili to w poprzednim sezonie, kiedy przez trzy miesiące nie wygraliśmy ani jednego meczu, a mimo to mnie wspierali - przyznał Guardiola, który odniósł się również do samego Enzo Maresci.

- Jedyne, co mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, to że Chelsea straciła niesamowitego trenera i wspaniałego człowieka. To decyzja władz Chelsea, więc nie mam nic do dodania. Jakie to szczęście, że jestem w klubie, w którym jestem. Mój klub jest wyjątkowy - stwierdził kataloński szkoleniowiec.

Co ciekawe, Manchester City w najbliższej kolejce Premier League podejmie właśnie Chelsea. Mecz zaplanowano na niedzielę 4 stycznia o godz. 18:30. Londyńczycy najpewniej przystąpią do tego starcia jeszcze bez nowego szkoleniowca. Tym najpewniej zostanie pracujący obecnie we francuskim Strasbourgu Liam Rosenior.

