Szczęsny wybrany do elitarnego grona w Barcelonie! To nie żart

Głosowanie trwało od 23 grudnia do 2 stycznia. Polegało na wybraniu najlepszej opcji spośród czterech propozycji. Nazwiska zostały uszeregowane pod kątem numeru na koszulce. Wojciech Szczęsny nosi na plecach nr 25. Z kim wygrał w głosowaniu?

Polski bramkarz lepszy od afrykańskiego snajpera

W wybranej 25-osobowej kadrze z zawodników, którzy w ostatnim ćwierćwieczu reprezentowali FC Barcelonę, nie brakuje niespodzianek. Nie może być inaczej, skoro głównym "motorem" był wybór najlepszego z tych, noszących koszulkę o danym samym numerze. I tak na przykład w głosowaniu na nr 10 musiał wygrać Leo Messi. A to znaczyło, że wśród wyborów kibiców przepadli tak świetni piłkarze jak Juan Roman Riquelme, Ronaldinho i Ansu Fati. Dla nich zwyczajnie zabrakło miejsca w 25-osobowej kadrze.

Na tej samej zasadzie przepadł Robert Lewandowski. Jako "9" stanął w szranki z Patrickiem Kluivertem, Samuelem Eto'o i Luisem Suarezem. Kogo z tego zestawu wybrali fani? To ten ostatni, Urugwajczyk, zdobył najwięcej głosów.

Szczęsny zaś jako noszący nr 25 "wygrał" głosowanie z takimi zawodnikami jak mało znani bramkarze Albert Jorquera (grał w Barcelonie w latach 2004-09) oraz Jordi Masip (2014-17), a także zyskał większe uznanie od napastnika z Gabonu, Pierre-Emericka Aubameyanga. Trzeba jednak przyznać, że Gabończyk w barwach "Blaugrany" występował krótko, bo tylko od lutego do września 2022 roku. W tym czasie łącznie w 24 spotkaniach strzelił 13 goli.

Wojciech Szczęsny przebojem wszedł do podstawowej "11" FC Barcelony w sezonie 2024/25. Z tym klubem wygrał mistrzostwo Hiszpanii, sięgnął po krajowy Puchar oraz Superpuchar. Obecnie walczy o występy w meczach z podstawowym bramkarzem Joanem Garcią oraz Markiem-Andre ter Stegenem.

W pierwszym meczu w 2026 roku zespół Szczęsnego i Lewandowskiego zagra w pojedynku derbowym przeciwko ekipie Espanyolu. Początek starcia 3 stycznia o godzinie 21.