Piłkarz z 10. ligi pokazał całemu światu, co zrobił Lewandowski. "Zwariuję!"

W sierpniu 2025 roku jeden z najpopularniejszych hiszpańskojęzycznych streamerów w serwisie Twitch, Ibai Llanos, postanowił założyć klub piłkarski Ronin FC, który występuje w czwartej lidze katalońskiej (10. szczebel rozgrywkowy w Hiszpanii). Wcześniej Llanos współtworzył rozgrywki piłkarskie Kings League wraz z Gerardem Pique.

Przed meczem przeciwko Joventut 25 de Setembre (3:0), który został rozegrany 23 grudnia, trzech piłkarzy Ronin FC otrzymało specjalne podarunki. Te sprezentowali im zawodnicy FC Barcelony - Alejandro Balde, Gavi i Robert Lewandowski we współpracy z Nike.

"Pier***one szaleństwo". Taka reakcja na prezent od Lewandowskiego

Akcja została przeprowadzona w tajemnicy przed Edgarem Alvaro, Marciem Pelazem i Nadirem Louahem. Niespodzianka została przyjęta z niedowierzaniem i szokiem, a także sporym wzruszeniem. Piłkarze "Barcy" podarowali wspomnianej trójce nowe buty Nike Phantom oraz odręcznie napisane listy.

"Cześć, Edgar! Chciałem tylko życzyć ci powodzenia w meczu. Słyszałem, że w poprzednim strzeliłeś gola i mam nadzieję, że uda ci się to powtórzyć dzięki temu prezentowi. Wszystkiego najlepszego, Lewy" - przeczytał Alvaro w wiadomości od kapitana reprezentacji Polski.

Piłkarz nie krył zaskoczenia. - Lewy? Przysięgnij mi, że to naprawdę napisał Lewandowski - wypowiedział w kierunku trenera Narcisa Barrery, który skinął głową. - Pier***one szaleństwo! Zwariuję! - mówił, pokazując przy okazji buty z ręcznie złożonym przez Lewandowskiego autografem.

Podarunki od Gaviego i Alejandro Balde sprezentowane Marcowi Pelazowi oraz Nadirowi Louahowi z kolei wywołały sentymentalną reakcję. Dlaczego?

- Może ludzie tego nie wiedzą, ale miałem okazję grać z Gavim w Barcelonie. Był o rok młodszy, ale graliśmy razem kilka meczów, bo często był przesuwany wyżej, gdyż już wtedy był bardzo dobry. Trenowaliśmy też razem kilka razy, więc bardzo mnie to wzrusza, że dał mi ten prezent - wyjawił Pelaz.

- Alejandro Balde był moim kolegą z drużyny - przyznał z kolei Louah, który dodał, że Phantom to jego ulubiony model butów Nike.

Ronin FC w swojej debiutanckiej rundzie na boiskach 4. ligi katalońskiej nie przegrał ani jednego spotkania. Ibai Llanos, który jest jedynym właścicielem klubu, ma 20 milionów obserwujących na Twitchu, a bilety na mecze jego drużyny można zdobyć za darmo.

