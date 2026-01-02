Koniec sagi transferowej z Lewandowskim?! Jest oficjalny komunikat!

- Robert rozważa różne scenariusze w swojej głowie. Na pewno pojawią się dla niego oferty z Arabii Saudyjskiej lub MLS. Wciąż też jest temat Milanu. Odzywają się kluby z Turcji, ale uważam, że ten kierunek Roberta nie interesuje. Milan to już bardziej opcja dla niego. W ostatnich dniach miało dojść do rozmów przedstawicieli klubu z Mediolanu z jego agentem. Trzeba się uzbroić w cierpliwość w tej kwestii - mówił w grudniu Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki".

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

"Gdyby Lewandowski faktycznie trafił na San Siro, nie tylko wpisałby do CV kolejny wielki klub w topowej lidze, ale i spełniłby marzenie swojego zmarłego w 2005 roku ojca, Krzysztofa, który podczas wigilijnego wieczoru w 1996 r. powiedział:

- Ja tobie życzę, żebyś grał w piłkę nożną w pierwszej lidze włoskiej, zarabiał super dużo pieniędzy, a na starość będziesz tatusia utrzymywał. Roberto Lewandowski - najlepszy piłkarz w Europie. Jak tak dalej będziesz trenował, to tak będzie" - pisaliśmy na Sport.pl.

Zobacz też: Były reprezentant Polski wydał wyrok ws. baraży. Szokujące słowa

Milan zdecydował. Lewandowski idzie w odstawkę?

Na ten moment jednak furtka prowadząca Lewandowskiego na San Siro została zamknięta. Wicelider włoskiej Serie A poinformował o sfinalizowaniu transakcji z udziałem innego napastnika. Reprezentant Niemiec, Niclas Fullkrug, trafił do Milanu na zasadzie wypożyczenia z angielskiego West Hamu United.

Były napastnik Borussii Dortmund w obecnym sezonie Premier League rozegrał zaledwie 413 minut w dziewięciu spotkaniach i ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Włodarze Milanu jednak postanowili postawić na Niemca, który ma pomóc ekipie Massimiliano Allegriego w walce o mistrzowski tytuł.

Wypożyczenie Fullkruga potrwa do końca sezonu. Z perspektywy polskich kibiców, którzy liczyli na transfer Lewandowskiego do "Rossonerich", ważny jest jednak zapis o możliwości wykupienia przez Milan 32-latka. Jeśli 24-krotny reprezentant Niemiec spisze się dobrze w rundzie wiosennej, "Lewy" może przestać być atrakcyjną opcją dla włoskiego giganta.

Fullkrug zagra z numerem 9, a okazję do debiutu będzie miał już w piątek 2 stycznia. "Rossoneri" zmierzą się na wyjeździe z Cagliari Calcio w ramach 18. kolejki Serie A. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45.