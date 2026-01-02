Niebywałe, co ujawnił Boniek. Powiedział "nie" Barcelonie

Pierwszym polskim piłkarzem, który został zawodnikiem FC Barcelony jest Robert Lewandowski. Jeden z najlepszych napastników w historii piłki nożnej trafił do Barcy z Bayernu Monachium latem 2022 roku. Od tej pory polska kolonia w Katalonii powiększyła się o Wojciecha Szczęsnego czy Ewę Pajor.

Okazuje się jednak, że miano pierwszego Polaka w Barcelonie wcale nie musiało trafić w ręce Roberta Lewandowskiego. Ślady kapitanowi reprezentacji Polski mógł bowiem przetrzeć... Zbigniew Boniek. O kulisach sprawy opowiedział w swoim felietonie na łamach Weszło.

Zbigniew Boniek mógł uprzedzić "Lewego"

Chodzi o sytuację z czasów, kiedy Boniek był piłkarzem Widzewa Łódź. "Ofert miałem w życiu niesamowicie dużo. Pierwszą poważną w 1979 roku, rok po mistrzostwach w Argentynie. Wówczas do mojego domu przyjechał Helenio Herrera, słynny trener Barcelony, w towarzystwie polskiego księdza. Bo tylko do księdza miał zaufanie, że będzie dobrze tłumaczył!" - tak były prezes PZPN-u opisał niecodzienną wizytę.

Z transferu do Dumy Katalonii jednak nic nie wyszło. "Herrera chciał mnie sprowadzić do Barcelony, ale moja odpowiedź brzmiała: „nie", bo założyłem sobie, że do 1982 roku nie będę wyjeżdżał, chciałem najpierw skończyć studia" - czytamy. I faktycznie, Zbigniew Boniek został piłkarzem Juventusu latem 1982 roku. Kontrakt podpisał jeszcze przed mistrzostwami świata w Hiszpanii, na których Polska zajęła trzecie miejsce.

Boniek mógł grać wszędzie, wybrał Włochy

Boniek przyznaje, że nie jest w stanie zliczyć wszystkich propozycji transferowych otrzymanych w trakcie swojej kariery. "Ja co roku miałem 5-6 ofert na stole, mogłem w nich wybierać, były tam choćby kierunki angielskie. Szczerze przyznaję, że propozycji miałem wtedy niesamowicie dużo, z wszystkich najlepszych klubów na świecie" - opisał.

Ostatecznie Zbigniew Boniek reprezentował barwy tylko dwóch zagranicznych klubów. Pierwszy był Juventus, z którym zdobył mistrzostwo oraz Puchar Włoch, a także zwyciężył w Pucharze Europy i Pucharze Zwycięzców Pucharów. Po trzech latach odszedł do Romy. W jej barwach również mógł cieszyć się z wygranej w Pucharze Włoch. Po sezonie 1987/88 zakończył karierę.