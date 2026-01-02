To już koniec dla Cristiano Ronaldo. Czegoś takiego nie było od 2009 roku

Nikomu nie trzeba udowadniać, że Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii sportu. O ile o miano tego jedynego najlepszego można prowadzić spory, tak z pewnością jest on najskuteczniejszym zawodnikiem. W ciągu swojej kariery strzelił bowiem już 957 bramek.
Niewiele już zatem brakuje do magicznej granicy tysiąca goli. W ostatnich latach Cristiano Ronaldo zdobywa je głównie w lidze saudyjskiej. I choć w bieżącym sezonie Portugalczyk będzie walczyć o kolejną koronę króla strzelców, łatwo zauważyć, że 40-latek zaczyna zwalniać tempo.
W tym roku Cristiano Ronaldo wpisywał się na listę strzelców w dwudziestu czterech spotkaniach. Ośmiokrotnie zdobywał dwie bramki w meczu. W żadnym jednak nie udało mu się strzelić trzech goli. Okazuje się, że Portugalczyk przerwał tym samym piękną serię.
Ostatniego hat-tricka w oficjalnym spotkaniu Ronaldo zdobył jeszcze w sezonie 2023/24. Była to 30. kolejka ligi saudyjskiej. Al-Nassr pokonało Al-Wehdę aż 6:0, a Portugalczyk trafiał do siatki rywali w 5., 12. oraz 52. minucie spotkania. Spotkanie to odbyło się 4 maja 2024 roku, więc już przeszło półtora roku temu.
Co prawda Cristiano Ronaldo zdobył w tym sezonie hat-tricka, jednak zdarzyło się to w przedsezonowym meczu towarzyskim. Rywalem Al-Nassr było wtedy portugalskie Rio Ave. Sparingi rzecz jasna nie wliczają się do oficjalnych zestawień, więc statystyka pozostaje prawdziwa.
Jest to pierwsza taka sytuacja od kilkunastu lat. Do tej pory ostatnim rokiem, w którym Cristiano Ronaldo nie zdobył ani jednego hat-tricka, był rok 2009. Po raz pierwszy trzy bramki w jednym spotkaniu Portugalczyk zdobył 12 stycznia 2008 roku, kiedy Manchester United rozgromił 6:0 Newcastle United. Drugiego hat-tricka w karierze Ronaldo zdobył 5 maja 2010 roku, kiedy to Real Madryt pokonał Mallorkę 4:1.
Okazję na zdobycie pierwszego od ponad półtora roku hat-tricka Cristiano Ronaldo będzie mieć w piątkowy wieczór. 2 stycznia jego Al-Nassr zmierzy się na wyjeździe z Al-Ahli Dżudda. Jest to najlepiej zapowiadający się mecz 12. kolejki ligi saudyjskiej. Goście liderują i wciąż są niepokonani, ale w ostatniej kolejce stracili pierwsze punkty w sezonie. Gospodarze natomiast zajmują czwarte miejsce w tabeli.