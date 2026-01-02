To już koniec dla Cristiano Ronaldo. Czegoś takiego nie było od 2009 roku

Nikomu nie trzeba udowadniać, że Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii sportu. O ile o miano tego jedynego najlepszego można prowadzić spory, tak z pewnością jest on najskuteczniejszym zawodnikiem. W ciągu swojej kariery strzelił bowiem już 957 bramek.

Niewiele już zatem brakuje do magicznej granicy tysiąca goli. W ostatnich latach Cristiano Ronaldo zdobywa je głównie w lidze saudyjskiej. I choć w bieżącym sezonie Portugalczyk będzie walczyć o kolejną koronę króla strzelców, łatwo zauważyć, że 40-latek zaczyna zwalniać tempo.

Cristiano Ronaldo strzela coraz mniej

W tym roku Cristiano Ronaldo wpisywał się na listę strzelców w dwudziestu czterech spotkaniach. Ośmiokrotnie zdobywał dwie bramki w meczu. W żadnym jednak nie udało mu się strzelić trzech goli. Okazuje się, że Portugalczyk przerwał tym samym piękną serię.

Ostatniego hat-tricka w oficjalnym spotkaniu Ronaldo zdobył jeszcze w sezonie 2023/24. Była to 30. kolejka ligi saudyjskiej. Al-Nassr pokonało Al-Wehdę aż 6:0, a Portugalczyk trafiał do siatki rywali w 5., 12. oraz 52. minucie spotkania. Spotkanie to odbyło się 4 maja 2024 roku, więc już przeszło półtora roku temu.

Co prawda Cristiano Ronaldo zdobył w tym sezonie hat-tricka, jednak zdarzyło się to w przedsezonowym meczu towarzyskim. Rywalem Al-Nassr było wtedy portugalskie Rio Ave. Sparingi rzecz jasna nie wliczają się do oficjalnych zestawień, więc statystyka pozostaje prawdziwa.

Koniec 16-letniej passy Cristiano Ronaldo

Jest to pierwsza taka sytuacja od kilkunastu lat. Do tej pory ostatnim rokiem, w którym Cristiano Ronaldo nie zdobył ani jednego hat-tricka, był rok 2009. Po raz pierwszy trzy bramki w jednym spotkaniu Portugalczyk zdobył 12 stycznia 2008 roku, kiedy Manchester United rozgromił 6:0 Newcastle United. Drugiego hat-tricka w karierze Ronaldo zdobył 5 maja 2010 roku, kiedy to Real Madryt pokonał Mallorkę 4:1.

Okazję na zdobycie pierwszego od ponad półtora roku hat-tricka Cristiano Ronaldo będzie mieć w piątkowy wieczór. 2 stycznia jego Al-Nassr zmierzy się na wyjeździe z Al-Ahli Dżudda. Jest to najlepiej zapowiadający się mecz 12. kolejki ligi saudyjskiej. Goście liderują i wciąż są niepokonani, ale w ostatniej kolejce stracili pierwsze punkty w sezonie. Gospodarze natomiast zajmują czwarte miejsce w tabeli.