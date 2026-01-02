Tak Tusk chce "dokręcić śrubę" kibolom. Rzecznik rządu tłumaczy

O niechęci Donalda Tuska do środowisk kibolskich wiadomo od kilkunastu lat. Kibole i chuligani byli jednym z punktów noworocznego orędzia premiera. - Dociśniemy śrubę przestępcom wszelkiej maści - czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków czy skorumpowany polityk czy rosyjski bojówkarz. Każdy, bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje. Nie pozwolimy, żeby grupy przestępcze znów podniosły głowę, a na ulicę powróciła przemoc. Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa - powiedział Tusk.

Zobacz wideo Skandal na Stadionie Narodowym! Wandalizm, patologia

Rzecznik rządu komentuje zapowiedzi Tuska ws. kiboli

W ostatnim czasie coraz głośniej jest o przestępstwach popełnianych przez osoby związane ze środowiskami kiboli i chuliganów. W Gdyni dotkliwie pobili 12-latka, bo kibicuje innej drużynie. Na Podlasiu napadli na autokar z kibicami Rayo Vallecano, którzy jechali na mecz z Jagiellonią Białystok w Lidze Konferencji.

Kibole Lechii Gdańsk handlowali bronią z Ukrainy, dokonywali dywersji na rzecz Rosji - w grudniu ruszył proces sądowy. Na Górnym Śląsku rozbito grupę zajmującą się przemycaniem imigrantów na Zachód. Jesienią stołeczna policja rozbiła grupę zajmującą się handlem narkotykami. Do tego wszystkiego można dodać wojnę między frakcjami kiboli Motoru Lublin, dochodzi do pobić i zabójstw. W 2024 r. kibole Legii brutalnie pobili rosyjskiego opozycjonistę na zlecenie.

Zdaniem premiera tego typu przestępczość należy zwalczać za wszelką cenę. Do jego słów odniósł się Adam Szłapka, rzecznik rządu. Przyznał, że rządzący traktują ten temat poważnie, widzą zagrożenie dla społeczeństwa.

- Nie znam środowiska kiboli, ale każdy, kto łamie prawo, musi spodziewać się ostrej reakcji państwa. Nie będę tego interpretował, pan premier mówił wyraźnie o sabotażystach. Generalnie wiemy, że środowiska kibolskie, bo nie mówię o kibicach, poczuły się w ostatnich czasach bezkarne - powiedział Szłapka w programie stacji Polsat News "Graffiti".

- Pamiętamy sprawę 12-latka, który był na Pomorzu męczony, pamiętamy tę sprawę na Podlasiu, kiedy zaczęto przygotowywać tam ustawkę. Nie ma zgody na to, żeby łamać prawo w Polsce - dodał.