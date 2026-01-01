Nagle gruchnęły wieści o Siemieńcu! Kontrakt już gotowy

Adrian Siemieniec od 4 kwietnia 2023 roku jest trenerem Jagiellonii Białystok. Najpierw utrzymał drużynę w lidze, następnie sięgnął z nią po mistrzostwo Polski, a w sezonie 2024/2025 "Duma Podlasia" zajęła trzecie miejsce w PKO Ekstraklasie i dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Do tego dochodzi też triumf w Superpucharze Polski. Również obecny sezon układa się dla Jagi pomyślnie, bo drużyna Siemieńca liczy się w walce o mistrzostwo kraju i zagra na wiosnę w Lidze Konferencji.

Siemieniec o krok od podpisania kontraktu. Może dołączyć do Guardioli

Świetna praca Siemieńca w Jagiellonii Białystok nie przechodzi bez echa w Europie. Jak poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna", 33-letni szkoleniowiec ma się wkrótce związać z agencją menedżerską SEG.

Gołaszewski jednocześnie przypomina, iż ta agencja ma w swoich szeregach m.in. takich trenerów jak: Pep Guardiola, Erik ten Hag i Robin van Persie.

Taka decyzja ze strony Siemieńca pokazuje, że chce trafić do silniejszej ligi. SEG powinna mu rzecz jasna ułatwić sprawę. Pojawia się już zainteresowanie młodym trenerem.

W Belgii obserwują Siemieńca. "Poważna opcja"

- Z tego co słyszę, kluby z Belgii bardzo mocno przyglądają się temu trenerowi i jest brany pod uwagę jako poważna opcja do przejęcia latem któregoś z klubów - przekazał kilka dni temu Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny serwisu Meczyki.pl.

- Jagiellonia ma opcję przedłużenia kontraktu z trenerem o rok, ale myślę, że gdyby pojawiła się bardzo dobra propozycja dla Adriana Siemieńca, to po tym, co zrobił dla klubu, jest ta ludzka strona: siadasz, dogadujesz się i dajesz komuś szansę. Nie sądzę, że tu byłby problem. Fajnie, gdyby taki trener pojawił się na Zachodzie - dodał dziennikarz.