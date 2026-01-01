Ależ afera wokół Bogusza. Klub mu tego nie daruje. Są nowe wieści

Jeszcze w 2024 roku Bogusz regularnie dostawał szanse w reprezentacji Polski i był kluczowym zawodnikiem zespołu z MLS, czyli Los Angeles FC. W ostatnich miesiącach jego kariera nie układa się jednak, tak jak powinna. Polak został zawodnikiem Cruz Azul z ligi meksykańskiej i choć miał zaufanie trenera i pojawiał się na boisku, to nie prezentował poziomu, który zadowalałby kibiców oraz ekspertów.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Bogusz się odnalazł. To robi, kiedy Cruz Azul miał trening

W ostatnich tygodniach coraz więcej mówiło się o tym, że Polak jest na wylocie z Cruz Azul. Ostatecznie jednak, przynajmniej na razie, do transferu nie doszło. W Meksyku rozpoczął się okres przygotowawczy do przyszłego sezonu, a Bogusz dalej jest zawodnikiem drużyny ze stolicy. W tym tygodniu nie pojawił się jednak na pierwszych treningach Cruz Azul. To oczywiście sprawiło, że znalazł się w ogniu krytyki.

ZOBACZ TEŻ: Nowe wieści ws. transferu Polaka. Ruszyły po niego wielkie kluby

Co było powodem nieobecności Polaka? Odpowiedzi poszukał dziennikarz Adrian Esparza Oteo. Według niego Bogusz wrócił chwilowo do naszego kraju. Niedługo później dostaliśmy potwierdzenie. 24-latek był specjalnym gościem na treningu w Rudzie Śląskiej w ramach Akademii Piłkarskiej Individual Football Skills.

"To już nasza mała tradycja, że w przerwie zimowej odwiedza nas postać wyjątkowa – zawodnik meksykańskiego Cruz Azul i reprezentant Polski, Mateusz Bogusz" - czytamy na profilu na Instagramie wspomnianej wyżej Akademii.

Mateusz Bogusz jest wychowankiem Ruchu Chorzów. Za granicę wyjechał po raz pierwszy w 2019 roku, kiedy został graczem Leeds United.