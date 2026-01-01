Reprezentacja kraju zawieszona! To się nie mieści w głowie

0:1 z Kamerunem, 2:3 z Mozambikiem i 2:3 z Wybrzeżem Kości Słoniowej - oto komplet wyników reprezentacji Gabonu podczas trwającego Pucharu Narodów Afryki. Gabończycy są jedną z trzech drużyn na tym turnieju, której nie udało się zdobyć przynajmniej jednego punktu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Austriacy nagięli przepisy o wiązaniach? FIS musiał zareagować

Wielki zawód w Gabonie. Rząd wziął się za reprezentację

W Gabonie ten wynik uznano za katastrofalny. Rezultat drużyny narodowej zaczęto omawiać nawet na spotkaniu rady ministrów, które odbyło się 29 grudnia. Rządzący stwierdzili, że muszą wziąć sprawy w swoje ręce.

Prezydent Gabonu Brice Clotaire Oligui Nguema stwierdził, że taki wynik pokazuje istniejące braki strukturalne. Dodał też, że "w zarzadzaniu sportem widać niepokojącą erozję ducha patriotyzmu" - cytuje jego wypowiedź portal gabon24.tv.

Ze słowami prezydenta Nguemy, który w 2023 roku przejął władzę w wyniku zamachu stanu, zgodził się cały rząd, który jednogłośnie uznał, że piłka nożna nie jest jedynie rozrywką, a stanowi "istotny element duszy narodowej". "Futbol jest motorem społeczeństwa oraz źródłem zbiorowej dumy" - czytamy. Wniosek? Jeśli wyniki są słabe, to osłabiana jest też tożsamość narodowa.

Uznano więc, że trzeba podjąć odważne, twarde decyzje. I zostały one ogłoszone 31 grudnia.

Pełniący obowiązki ministra sportu Simplice-Desire Mamboula stwierdził przed kamerami gabońskiej telewizji: - Rząd podjął decyzję o likwidacji sztabu i zawieszeniu drużyny narodowej do odwołania oraz o usunięciu z zespołu piłkarzy Bruno Ecuele'a Mangi i Pierre'a Emericka Aubameyanga.

Wskazano również na konieczność przeprowadzenia głębokiej reformy piłki nożnej w kraju.

Na tym jednak się nie skończyło, bo... niedługo potem oświadczenie całkowicie zniknęło z mediów - tak jakby ktoś się zorientował, że decyzja została podjęta zbyt pochopnie. Jednak 1 stycznia komunikat znów się pojawił w niezmienionej formie - tym razem w mediach społecznościowych Ministerstwa Sportu.

Jak to wszystko się skończy? Raczej niezbyt dobrze dla gabońskiej piłki - FIFA bardzo nie lubi, gdy politycy zaczynają mieszać się w sprawy krajowych federacji i grożą za to rzeczywiste oraz surowe kary - wykluczenia z gry w międzynarodowych turniejach i eliminacjach.