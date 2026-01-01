Turcy wydali bezlitosny wyrok ws. Szymańskiego. "Zostanie usunięty"

Sebastian Szymański wydaje się na wylocie z Fenerbahce. Od dłuższego czasu Polak jest bohaterem spekulacji transferowych, a jego odejście ma nastąpić już w zimowym oknie. Może ono okazać się wręcz koniecznością.

Sebastian Szymański ma problem. Oto co go spotka, jeśli zostanie w Fenerbahce

Ofertę za 26-latka miał złożyć Olympique Lyon, lecz zainteresowanie wykazuje również PSV. Z tego drugiego klubu wicemistrzowie Turcji mają sprowadzić środkowego pomocnika Joeya Veermana, a taki ruch skomplikowałby sytuację reprezentanta Polski nie tylko ze względów sportowych.

O sprawie poinformował turecki serwis fotomac.com. "Pożegnanie Szymańskiego. [...] Nie jest brany pod uwagę w kadrze, ma opuścić drużynę w styczniu. Polski pomocnik został poproszony o ocenę ofert" - czytamy. Następnie wskazano sedno problemu: "Jeśli Szymański pozostanie w składzie, zostanie usunięty z powodu limitu obcokrajowców". Według portalu transfermarkt.de w kadrach drużyn z Sueper Lig może być maksymalnie 14 graczy bez tureckiego paszportu (z 28 miejsc w składzie ogółem).

Sebastian Szymański może żegnać się z Fenerbahce?

Aktualnie w kadrze Fenerbahce jest 14 zawodników zgłoszonych do rozgrywek ligowych, którzy nie mają tureckiego paszportu. To oznacza, że jeden z nich musiałby odejść, aby zrobić miejsce Veermanowi. A że reprezentant Polski gra na podobnej pozycji, ma spory potencjał sprzedażowy i nie jest kluczową postacią w układance trenera Domenico Tedesco, to wydaje się poważnym kandydatem do "wypchnięcia" z klubu.

W obecnym sezonie Sebastian Szymański rozegrał 24 mecze dla Fenerbahce. Zdobył dwie bramki i miał tyle samo asyst.