Turcy wydali bezlitosny wyrok ws. Szymańskiego. "Zostanie usunięty"

Sebastian Szymański może niebawem opuścić Fenerbahce. Okazuje się, że transfer reprezentanta Polski byłby na rękę wicemistrzom Turcji. To ze względu na ich plany transferowe oraz przepisy obowiązujące w tamtejszych rozgrywkach ligowych. O sprawie informuje portal fotomac.com. "Nie jest brany pod uwagę" - takie słowa padają o Szymańskim.
Sebastian Szymański w meczu Fenerbahce - Benfica
Sebastian Szymański wydaje się na wylocie z Fenerbahce. Od dłuższego czasu Polak jest bohaterem spekulacji transferowych, a jego odejście ma nastąpić już w zimowym oknie. Może ono okazać się wręcz koniecznością.

Sebastian Szymański ma problem. Oto co go spotka, jeśli zostanie w Fenerbahce

Ofertę za 26-latka miał złożyć Olympique Lyon, lecz zainteresowanie wykazuje również PSV. Z tego drugiego klubu wicemistrzowie Turcji mają sprowadzić środkowego pomocnika Joeya Veermana, a taki ruch skomplikowałby sytuację reprezentanta Polski nie tylko ze względów sportowych.

O sprawie poinformował turecki serwis fotomac.com. "Pożegnanie Szymańskiego. [...] Nie jest brany pod uwagę w kadrze, ma opuścić drużynę w styczniu. Polski pomocnik został poproszony o ocenę ofert" - czytamy. Następnie wskazano sedno problemu: "Jeśli Szymański pozostanie w składzie, zostanie usunięty z powodu limitu obcokrajowców". Według portalu transfermarkt.de w kadrach drużyn z Sueper Lig może być maksymalnie 14 graczy bez tureckiego paszportu (z 28 miejsc w składzie ogółem).

Sebastian Szymański może żegnać się z Fenerbahce?

Aktualnie w kadrze Fenerbahce jest 14 zawodników zgłoszonych do rozgrywek ligowych, którzy nie mają tureckiego paszportu. To oznacza, że jeden z nich musiałby odejść, aby zrobić miejsce Veermanowi. A że reprezentant Polski gra na podobnej pozycji, ma spory potencjał sprzedażowy i nie jest kluczową postacią w układance trenera Domenico Tedesco, to wydaje się poważnym kandydatem do "wypchnięcia" z klubu.

W obecnym sezonie Sebastian Szymański rozegrał 24 mecze dla Fenerbahce. Zdobył dwie bramki i miał tyle samo asyst.

