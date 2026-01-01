Pokazali, jak Lewandowski strzela rzuty karne na treningu. Jest problem

Robert Lewandowski w trwającym sezonie zdobył tylko jedną bramkę z rzutu karnego - w wygranym 4:2 meczu z Celtą Vigo. Dwukrotnie nie trafiał - w spotkaniach z Atletico Madryt (3:1) oraz Sevillą (1:4). To coś nowego. Kapitan reprezentacji Polski przyzwyczaił kibiców do tego, że ten element gry w piłkę nożną, ma opanowany niemal do perfekcji.

Koszmarne karne Lewandowskiego. To wideo mówi wszystko

Te dwa niestrzelone karne Roberta Lewandowskiego z obecnego sezonu nie miały nic wspólnego z klasą bramkarzy - to Polak zawodził. W meczu z Sevillą strzelił obok słupka (choć bramkarz miałby szansę sięgnąć to uderzenie, gdyby strzał był celny. W starciu z Atletico było nawet gorzej. Piłka po strzale napastnika Barcelony poleciała w okolice Księżyca.

Czy coś złego dzieje się z tym elementem gry kapitana reprezentacji Polski? Kibice Barcelony zaczynają się niepokoić, bo słabszą dyspozycję Lewandowskiego widać nawet na treningach Barcelony. W mediach społecznościowych pojawił się fragment sesji treningowej, podczas której Marcus Rashford i Robert Lewandowski próbowali pokonać Joana Garcię. Polak na trzy próby, które widać na nagraniu, trafił tylko raz - bramkarz Barcelony dwukrotnie odbił jego strzały.

Oczywiście nie można wyciągać daleko idących wniosków z krótkiego wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych - tym bardziej, że sam Lewandowski zbytnio nie przejął się tym, że Garcia obronił jego strzały - na nagraniu widać, jak po zakończeniu tej gierki treningowej Polak idzie roześmiany w stronę kamery.

Lewandowski już niedługo może mieć kolejną okazję na zdobycie bramki z karnego. 3 stycznia o 21:00 Barcelona zagra mecz derbowy z Espanyolem.