Jakub Kiwior i Jan Bednarek latem zeszłego roku dołączyli do FC Porto i błyskawicznie stali się kluczowymi postaciami zasłużonego klubu, który zaczął przyciągać ogromne zainteresowanie polskich kibiców. W Nowy Rok przekonaliśmy się o tym ponownie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niecodzienne zajęcie komentatorów piłkarskich. "Pulsujący od afrykańskich wokali"

FC Porto w Nowy Rok zwróciło się do Polaków. Wymowne reakcje

44 minuty po północy Portugalczycy opublikowali w serwisie X post skierowany głównie do Polaków. "Szczęśliwego nowego roku" - napisano, dodając flagę naszego kraju oraz niebieskie serce, nawiązujące do barw klubu, jak również zdjęcia dwóch wspomnianych obrońców.

To wywołało pewne poruszenie w komentarzach. "Obrigado (tłum. dziękujemy)" - napisał profil "Łączy nas Piłka". "Duma", "dzięki, dbajcie o naszych chłopaków. Feliz Ano Novo (tłum. szczęśliwego Nowego Roku)" - takie były inne komentarze polskich kibiców. Część z nich wspomniała też o innym rodaku, który ma dołączyć do portugalskiej drużyny.

FC Porto ma już Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka, a polscy kibice czekają na trzeciego rodaka

"Szczęśliwego Nowego Roku Porto! Czekam na transfer Oskara Pietuszewskiego i wierzę, że doszlifujecie ten diament tak dobrze, że w przyszłości zrobicie transfer do czołowych klubów Europy za kilkadziesiąt milionów euro. Powodzenia", "będziecie mieli pociechę z Oskara" - napisali.

Sprawdź również: To dlatego Lewandowski odrzucił zaproszenie na ślub Szczęsnego

Pietuszewski wydaje się blisko transferu do 33-krotnych mistrzów Portugalii (za ok. 10 mln euro). - Teraz jest okres wyciszenia i myślę, że sprawa nabierze tempa w pierwszym tygodniu po Nowym Roku - mówił niedawno dziennikarz Mateusz Borek. Choć jedną z najbardziej palących kwestii jest to, czy nastolatek zmieniłby otoczenie już w styczniu, czy dokończył sezon w Polsce.

FC Porto z Jakubem Kiwiorem i Janem Bednarkiem w składzie wróci na boisko 4 stycznia, gdy zagra wyjazdowy mecz ligowy z CD Santa Clara.