Boniek wskazał swoje największe marzenie na 2026 rok

Ostatni dzień roku to jak zwykle czas składania życzeń. O swoich sympatykach nie zapomniał także Zbigniew Boniek. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii i były przez Polskiego Związku Piłki Nożnej w swoim stylu zamieścił je na platformie X. Przy okazji wskazał, jakie jest jego marzenie na nadchodzący rok. Co to takiego?

Boniek wskazał swoje marzenie na nowy rok. Zaskoczenie?

Kibice reprezentacji Polski od razu mogliby pomyśleć, że chodzi o awans naszej kadry na mistrzostwa świata, które w 2026 r. odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Do tego potrzebne będą dwie wygrane w marcowych barażach - przeciwko Albanii i ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Boniek wskazał jednak na coś zupełnie innego. - Wszystkiego dobrego w nowym 2026 roku. Marzenie? Finał na PGE Narodowym Widzew - Zawisza. Wiadomo, mierzenia (pisownia oryginalna - red.) spełniają się rzadko - napisał.

Boniek nawiązał rzecz jasna do rywalizacji w Pucharze Polski, w której pozostają jego dwa ukochane kluby - Zawisza Bydgoszcz i Widzew Łódź. W pierwszym grał w latach 1973-75, a w drugim do 1982 r., kiedy to wyjechał do Włoch. Były to jedyne polskie drużyny, które reprezentował jako zawodnik i do dziś mocno im kibicuje.

Dwie drużyny Bońka w finale na Narodowym? Oto co musi się stać

A czy jego marzenie ma szanse się spełnić? Teoretycznie tak. Zarówno Zawisza, jak i Widzew awansowały do ćwierćfinału tych rozgrywek. W marcu bydgoska ekipa będzie musiała pokonać Chojniczankę, a łodzianie - GKS Katowice. Potem wiele zależy od losowania par półfinałowych, w którym mogą na siebie trafić. Jeśli tak się nie stanie, to wystarczy im tylko wygrać w swoich półfinałach i marzenie Bońka się spełni.

Finał Pucharu Polski jak co roku odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ćwierćfinały planowane są na 3-5 marca, a półfinały na początek kwietnia.