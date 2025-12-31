To, co zrobił ten kibic, przejdzie do historii. 1,5 mln wyświetleń w 11 godzin

Puchar Narodów Afryki jest rozgrywany raz na cztery lata, ale zawsze dostarcza mnóstwo emocji. Nie inaczej jest w tym roku. Widzieliśmy już kilka widowiskowych bramek czy nietypowych sytuacji, jak ta z meczu Ugandy z Nigerią, kiedy to na boisku pojawiło się aż trzech bramkarzy pierwszej z drużyn. I to w zaledwie... 13 minut. Jednak nie tylko piłkarze są bohaterami turnieju. Ogromną sławę zyskał również jeden z kibiców. Nie do wiary, co zrobił.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lech świętował mistrzostwo. "Piłem alkohol z Robertem Lewandowskim"

Kibic DR Konga zaskoczył wszystkich. Oto co robił przez cały mecz

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jednego z sympatyków DR Konga. Podczas meczu tej drużyny kibice śmiali się, bawili i tańczyli na trybunach, ale nie ten fan, notabene bardzo elegancko ubrany - w kolorowym garniturze. Jak donoszą media, stał cały mecz nieruchomo, z ręką wyciągniętą do góry. Jak podaje profil UBC UGANDA na X, w ten sposób mężczyzna oddawał hołd Patrice'owi Emery'emu Lumumbie, kongijskiemu urzędnikowi, a także politykowi, który był pierwszym premierem Demokratycznej Republiki Konga i z poświęceniem walczył o lepsze życie w kraju.

Fani zachwyceni postawą kibica DR Konga

Nagranie szybko podbiło sieć. Opublikowano je 31 grudnia tuż po północy, a już zebrało ponad 1,5 mln wyświetleń. "Ten kibic Konga stał jak posąg i nie ruszał się przez całe 90 minut. Właśnie dlatego kochamy Puchar Narodów Afryki, co za turniej, człowieku", "To imponujące", "Musimy docenić jego poświęcenie, niezależnie od wszystkiego", "Czyste oddanie" - pisali internauci. "Wyobraźcie sobie, co czuł ktoś, kto miał siedzenie tuż za nim" - śmiał się jeden z nich.

Zobacz też: 18-letni Polak może podbić Juventus! "Ma realną szansę".

Jak donoszą kibice, wspomniany fan stał tak zarówno w meczu Demokratycznej Republiki Konga z Senegalem, jak i z Botswaną. Łącznie padło w nich pięć bramek. Przy żadnej z nich sympatyk nawet nie drgnął. I niewykluczone, że w kolejnych meczach, o ile wykupił na nie bilet, znów będzie w ten sposób kibicował drużynie. Ta awansowała bowiem do fazy pucharowej. W 1/8 finału zmierzy się z Algierią. Spotkanie zaplanowano na wtorek 6 stycznia na godzinę 17:00.