Nie do wiary. Czegoś takiego jeszcze nie było. Szokujące 13 minut w PNA

Uganda nie była faworytem do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki. Mimo wszystko spisała się zdecydowanie poniżej oczekiwań. W fazie grupowej zdobyła ledwie jeden punkt. To efekt remisu 1:1 z Tanzanią. W pozostałych dwóch meczach poniosła porażki. Najpierw uległa Tunezji (1:3), a we wtorkowy wieczór Nigerii (1:3). O ostatnim ze spotkań będzie się jeszcze długo mówić. A wszystko przez to, czego "dokonała" w nim Uganda.

"Coś naprawdę rzadkiego". Nietypowa sytuacja w meczu Ugandy z Nigerią

"Trwający Puchar Narodów Afryki nadal zaskakuje niezwykłymi sytuacjami, a wczoraj wieczorem ugandyjska reprezentacja dała piłkarskiemu światu coś naprawdę rzadkiego" - pisał portal klix.ba. O co dokładnie chodzi? Ano o fakt, że w meczu z Nigerią zagrało aż... trzech golkiperów Ugandy. Ba, wydarzyło się to w zaledwie 13 minut.

W 46. minucie nieszczęśliwe zakończyło się spotkanie dla podstawowego bramkarza, Denisa Masinde Onyango. Doznał bowiem urazu i nie był w stanie kontynuować rywalizacji. W związku z tym na placu gry pojawił się jego zmiennik. Mowa o Salimie Magooli. Ale i on długo na murawie nie zabawił. Równo 10 minut później wyleciał z niego z hukiem. Powód? Dopuścił się przewinienia. Nie sfaulował rywala, ale zagrał piłkę ręką poza obrębem "16". Sędzia nie miał wątpliwości i błyskawicznie pokazał mu czerwony kartonik. Dlatego też w 59. minucie na boisko wszedł trzeci i ostatni z dostępnych golkiperów Ugandy, Nafian Alionzi. Trener ściągnął w tej sytuacji napastnika.

Oto uczestnicy fazy pucharowej PNA

"Historia napisała się na naszych oczach", "Wow", "Puchar Narodów Afryki. Uganda w 13 minut zagrała wszystkimi trzema bramkarzami. Zdrowi", "Dwie bramy z przewrotki jednego zawodnika. Dzisiaj trzech bramkarzy tej samej reprezentacji (Uganda) na boisku. Dajcie mi więcej PNA" - pisali internauci na X.

Ostatecznie Nigeria wygrała 3:1 i awansowała do fazy pucharowej PNA. Z kolei Uganda odpadła z dalszej rywalizacji. W turnieju pozostało 16 drużyn. To Maroko, Mali, Egipt, Republika Południowej Afryki, Tunezja, Senegal, DR Konga, Algieria, Burkina Faso, Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mozambik, Benin, Sudan, Tanzania i wspomniana Nigeria.