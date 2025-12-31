Powrót na stronę główną

Wybrali 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów. Oto miejsce Lewandowskiego

Robert Lewandowski to utalentowany i jeden z najbardziej utytułowanych piłkarz w historii. Często wymienia się go w czołówce najlepszych zawodników świata. Inne zdanie w sprawie miał magazyn "FourFourTwo". Stworzył ranking 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów. Miejsce Lewandowskiego zaskakuje.
+Mecz Polska - Portugalia Liga Narodw UEFA
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Robert Lewandowski to zdecydowanie najlepszy piłkarz w historii Polski. Nie tylko zdobywa wiele bramek dla reprezentacji - aż 88 w 163 spotkaniach - ale i dla klubów, w których występuje. A tych na liście ma całkiem sporo. I to prestiżowych. Mowa o Borussii Dortmund, Bayernie Monachium czy obecnym pracodawcy, FC Barcelonie. Grając w Niemczech, dominował na tamtejszych boiskach, zgarniając mnóstwo indywidualnych nagród. Na koncie ma też wiele klubowych trofeów, jak Liga Mistrzów czy 13 mistrzostw kraju - 10 w Niemczech, dwa w Hiszpanii i jedno w Polsce. Tym bardziej może dziwić jego pozycja w jednym z rankingów.

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

Robert Lewandowski daleko w tyle. Tak wygląda ranking 100 najlepszych

Magazyn "FourFourTwo" opublikował zestawienie 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów. Piszą o tym m.in. dziennikarze "Mundo Deportivo", chwaląc się, że "wiodącą siłą jest FC Barcelona". Powód? W TOP 5 znajduje się aż trzech zawodników związanych z tym klubem. Nie ma tam jednak Lewandowskiego.

Ba, nie ma go nawet w TOP 10, 20, 30 czy 40. Polak znajduje się dopiero na... 50. lokacie. Przed nim są m.in. jego były kolega z drużyny, Manuel Neuer (31.), Luka Modrić (28.), Iniesta (24.), Rivaldo (35.), Michael Laudrup (43.) czy Gianluigi Buffon (48.). Ba, przed Lewandowskim jest nawet jego były szkoleniowiec. Mowa o Xavim Hernandezie, który plasuje się na 23. miejscu.

Ranking 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów wg "FourFourTwo": 

  • 1. Leo Messi
  • 2. Pele
  • 3. Diego Armando Maradona
  • 4. Cristiano Ronaldo
  • 5. Johan Cruijff
  • 6. Zinedine Zidane
  • 7. Franz Beckenbauer
  • 8. Alfredo Di Stefano
  • 9. Ronaldo Nazario
  • 10. George Best
  • ...
  • 49. Didi
  • 50. Robert Lewandowski
  • 51. Jose Manuel Moreno.

Zobacz też: Najstarszy zawodowy piłkarz świata zmienia klub. Nie zgadniecie, ile ma lat. 

Robert Lewandowski kończy rok. Nie może być w pełni usatysfakcjonowany

2025 rok był słodko-gorzki dla Lewandowskiego. Choć zdobył trzy tytuły - mistrzostwo Hiszpanii, a także Puchar i Superpuchar kraju - to często trapiły go kontuzje. W tym sezonie już tak wielu okazji do gry nie ma, bo Hansi Flick często stawia na Ferrana Torresa. Polak zdobył osiem bramek i dwie asysty w tej kampanii. I już w najbliższą sobotę może stanąć przed szansą na kolejnego gola. Tego dnia FC Barcelona zagra z Espanyolem. Relacja tekstowa z tego spotkania będzie dostępna na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich