Wybrali 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów. Oto miejsce Lewandowskiego

Robert Lewandowski to zdecydowanie najlepszy piłkarz w historii Polski. Nie tylko zdobywa wiele bramek dla reprezentacji - aż 88 w 163 spotkaniach - ale i dla klubów, w których występuje. A tych na liście ma całkiem sporo. I to prestiżowych. Mowa o Borussii Dortmund, Bayernie Monachium czy obecnym pracodawcy, FC Barcelonie. Grając w Niemczech, dominował na tamtejszych boiskach, zgarniając mnóstwo indywidualnych nagród. Na koncie ma też wiele klubowych trofeów, jak Liga Mistrzów czy 13 mistrzostw kraju - 10 w Niemczech, dwa w Hiszpanii i jedno w Polsce. Tym bardziej może dziwić jego pozycja w jednym z rankingów.
Magazyn "FourFourTwo" opublikował zestawienie 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów. Piszą o tym m.in. dziennikarze "Mundo Deportivo", chwaląc się, że "wiodącą siłą jest FC Barcelona". Powód? W TOP 5 znajduje się aż trzech zawodników związanych z tym klubem. Nie ma tam jednak Lewandowskiego.
Ba, nie ma go nawet w TOP 10, 20, 30 czy 40. Polak znajduje się dopiero na... 50. lokacie. Przed nim są m.in. jego były kolega z drużyny, Manuel Neuer (31.), Luka Modrić (28.), Iniesta (24.), Rivaldo (35.), Michael Laudrup (43.) czy Gianluigi Buffon (48.). Ba, przed Lewandowskim jest nawet jego były szkoleniowiec. Mowa o Xavim Hernandezie, który plasuje się na 23. miejscu.
2025 rok był słodko-gorzki dla Lewandowskiego. Choć zdobył trzy tytuły - mistrzostwo Hiszpanii, a także Puchar i Superpuchar kraju - to często trapiły go kontuzje. W tym sezonie już tak wielu okazji do gry nie ma, bo Hansi Flick często stawia na Ferrana Torresa. Polak zdobył osiem bramek i dwie asysty w tej kampanii. I już w najbliższą sobotę może stanąć przed szansą na kolejnego gola. Tego dnia FC Barcelona zagra z Espanyolem. Relacja tekstowa z tego spotkania będzie dostępna na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.