Wybrali 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów. Oto miejsce Lewandowskiego

Robert Lewandowski to zdecydowanie najlepszy piłkarz w historii Polski. Nie tylko zdobywa wiele bramek dla reprezentacji - aż 88 w 163 spotkaniach - ale i dla klubów, w których występuje. A tych na liście ma całkiem sporo. I to prestiżowych. Mowa o Borussii Dortmund, Bayernie Monachium czy obecnym pracodawcy, FC Barcelonie. Grając w Niemczech, dominował na tamtejszych boiskach, zgarniając mnóstwo indywidualnych nagród. Na koncie ma też wiele klubowych trofeów, jak Liga Mistrzów czy 13 mistrzostw kraju - 10 w Niemczech, dwa w Hiszpanii i jedno w Polsce. Tym bardziej może dziwić jego pozycja w jednym z rankingów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

Robert Lewandowski daleko w tyle. Tak wygląda ranking 100 najlepszych

Magazyn "FourFourTwo" opublikował zestawienie 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów. Piszą o tym m.in. dziennikarze "Mundo Deportivo", chwaląc się, że "wiodącą siłą jest FC Barcelona". Powód? W TOP 5 znajduje się aż trzech zawodników związanych z tym klubem. Nie ma tam jednak Lewandowskiego.

Ba, nie ma go nawet w TOP 10, 20, 30 czy 40. Polak znajduje się dopiero na... 50. lokacie. Przed nim są m.in. jego były kolega z drużyny, Manuel Neuer (31.), Luka Modrić (28.), Iniesta (24.), Rivaldo (35.), Michael Laudrup (43.) czy Gianluigi Buffon (48.). Ba, przed Lewandowskim jest nawet jego były szkoleniowiec. Mowa o Xavim Hernandezie, który plasuje się na 23. miejscu.

Ranking 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów wg "FourFourTwo":

1. Leo Messi

2. Pele

3. Diego Armando Maradona

4. Cristiano Ronaldo

5. Johan Cruijff

6. Zinedine Zidane

7. Franz Beckenbauer

8. Alfredo Di Stefano

9. Ronaldo Nazario

10. George Best

...

49. Didi

50. Robert Lewandowski

51. Jose Manuel Moreno.

Zobacz też: Najstarszy zawodowy piłkarz świata zmienia klub. Nie zgadniecie, ile ma lat.

Robert Lewandowski kończy rok. Nie może być w pełni usatysfakcjonowany

2025 rok był słodko-gorzki dla Lewandowskiego. Choć zdobył trzy tytuły - mistrzostwo Hiszpanii, a także Puchar i Superpuchar kraju - to często trapiły go kontuzje. W tym sezonie już tak wielu okazji do gry nie ma, bo Hansi Flick często stawia na Ferrana Torresa. Polak zdobył osiem bramek i dwie asysty w tej kampanii. I już w najbliższą sobotę może stanąć przed szansą na kolejnego gola. Tego dnia FC Barcelona zagra z Espanyolem. Relacja tekstowa z tego spotkania będzie dostępna na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.