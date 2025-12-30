Portugalczycy zobaczyli, co robi Kiwior. Nowa rola Polaka

Jakub Kiwior od początku tego sezonu tworzy pewny duet stoperów z Janem Bednarkiem. Obaj skorzystali na transferze do FC Porto i stali się ulubieńcami publiczności. Były obrońca Spezii w ostatnim ligowym spotkaniu z AVS sprawdził się w innej, mniej typowej dla siebie roli. Został lewym defensorem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Kiwior zagrał na lewej obronie. Tak widzą go w Portugalii

Portugalskie media nie przeszły obojętnie obok ostatnich 15 minut spotkania. Analizą występu Kiwiora zajął się portal sapo.pt, który zwrócił uwagę na fakt, że po zmianie Francisco Moury na lewą stronę został przesunięty właśnie Polak. Porównano go z Zaidu Sanusim - innym bocznym defensorem Porto, który przebywa na Pucharze Narodów Afryki.

"Zadania przypisane Kiwiorowi na tej pozycji są zasadniczo inne. Podobnie jak w przypadku Zaidu, jego główną siłą jest gra w obronie. Jednak, podczas gdy nigeryjski reprezentant często posuwa się naprzód, biegnąc długimi biegami lewą flanką, polski obrońca jest znacznie bardziej powściągliwy w swoich działaniach" - czytamy.

"Kiwior regularnie pojawia się w centralnych strefach, co pozwala mu czuć się bardziej komfortowo i lepiej wykorzystywać swoje mocne strony. W defensywie dobrze sobie radzi, zamykając flankę, a fakt, że nie musi stale pokrywać całego pola, przyczynia się do jego większej skuteczności w tej roli" - zauważają analitycy portalu, podkreślając, że Polak, schodząc do środka pomaga Victorowi Frodholdtowi, Gabriemu Veidze i Rodrigo Morze. Czy więc można się spodziewać, że to właśnie lewa obrona będzie miejscem, w którym Kiwior dostanie kolejne szanse?

Sam trener Farioli - cytowany przez sapo.pt podkreślił, że to przede wszystkim opcja rezerwowa.

- Wolę - i on też - żeby grał bardziej centralnie. Jeśli to konieczne, rozważymy takie rozwiązanie - powiedział, dając do zrozumienia, że w kolejnych meczach należy się spodziewać Polaka na swojej koronnej pozycji.

Jakub Kiwior także w Arsenalu i reprezentacji Polski bywał ustawiony bliżej lewej strony defensywy. Jego podstawową pozycją jest jednak środek obrony. Kiwior to 41-krotny reprezentant kraju.