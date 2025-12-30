Wypadł z reprezentacji Polski, a teraz takie wieści z klubu. Będzie afera

Mateusz Bogusz na początku roku przeszedł z Los Angeles FC do Cruz Azul za 8,5 mln euro, w dodatku opromieniony pierwszymi występami w seniorskiej reprezentacji Polski. Początkowe miesiące w Meksyku były dla niego obiecujące - grał sporo i wygrał nawet północnoamerykański Pucharu Mistrzów (zdobył nawet bramkę w wygranym 5:0 finale z Vancouver Whitecaps). Problemy zaczęły się po wakacjach.

Mateusz Bogusz ma dość Cruz Azul? Oto co zrobił na samym początku przygotowań

24-latek trafił na ławkę rezerwowych i coraz rzadziej się z niej podnosił (a przypomnijmy, że w czerwcu Vicente Sancheza na ławce trenerskiej zastąpił Nicolas Larcamon). Przez to zaczęło spekulować o jego odejściu, które wydaje się coraz bardziej realne. Zwłaszcza po tym, co piłkarz zrobił na starcie przygotowań.

"Mateusz Bogusz. Cruz Azul bada, dlaczego nie pojawił się pierwszego dnia treningów przedsezonowych. Ani zarząd, ani sztab trenerski nie udzielili mu pozwolenia na nieobecność" - ujawnił meksykański dziennikarz Adrian Esparza Oteo w serwisie X.

Mateusz Bogusz na wylocie z Cruz Azul. Oto lista klubów chętnych na Polaka

Pięciokrotny reprezentant Polski wydaje się zdecydowany na zmianę klubu, a wspomniana absencja może być tego potwierdzeniem (jako próba wymuszenia transferu), choć trzeba poczekać na kolejne informacje w tej sprawie.

A gdzie mógłby trafić Bogusz? W grę wchodziłby powrót do MLS, bowiem zainteresowanie wyrażało nim New England Revolution. Z kolei w Meksyku widziałby go u siebie Club America, a piłkarza łączono też z: Chicago Fire, Celtikiem, Bayerem Leverkusen, Sevillą i lizbońskim Sportingiem. Chociaż Cruz Azul chciałoby zatrzymać 24-latka.

O zmianę otoczenia nie będzie łatwo. - Po pierwsze problemem jest kwota odstępnego za Mateusza, a po drugie przedstawienie oferty, jaką Mateusz będzie zainteresowany. Do tego dochodzi pensja Bogusza. System podatkowy w Meksyku jest łaskawy dla futbolistów, więc to jest znacząca kwota - mówił niedawno dziennikarz Mateusz Borek.

Dotychczas Mateusz Bogusz rozegrał 39 meczów, zdobył trzy bramki oraz zanotował siedem asyst w barwach Cruz Azul. W reprezentacji Polski po raz ostatni zagrał w czerwcowym sparingu z Mołdawią (2:0).