Tak Ronaldo żegna 2025 rok! Co tam się stało? Dzieje się historia

Cristiano Ronaldo w lutym skończy 41 lat, ale wydaje się nie myśleć o sportowej emeryturze. Ciągle może imponować formą fizyczną i pazernością na kolejne osiągnięcia. We wtorek 30 grudnia zdobył 13. gola w tym sezonie Saudi Pro League. Było to trafienie dość nietypowe, a jednocześnie przybliżające słynnego Portugalczyka do wielkiego osiągnięcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Ronaldo się nie zatrzymuje. Magiczna granica jest już coraz bliżej

To była 67. minuta meczu 12. kolejki ligowej przeciwko Al-Ettifaq. Joao Felix oddał strzał, a piłka odbiła się od dołu pleców Cristiano Ronaldo, kompletnie zmieniając kierunek i myląc bramkarza rywali Marka Rodaka. Dzięki temu trafieniu goście wyszli na prowadzenie 2:1. Ostatecznie go nie utrzymali, bowiem na 2:2 - zdobywając swojego drugiego gola w meczu - wyrównał Georginio Wijnaldum.

Profil Score 90 na portalu X odnotował, że wtorkowe trafienie było dla Ronaldo golem nr 967 w zawodowej karierze. To oznacza, że do magicznej granicy 1000 brakuje mu "tylko" 43 bramek.

Jak wyglądają gole Ronaldo w podziale na poszczególne drużyny? 450 goli strzelił dla Realu Madryt, 145 dla Manchesteru United, 143 dla reprezentacji Portugalii, 113 dla Al-Nassr, 101 dla Juventusu i pięć dla macierzystego Sportingu.

W tabeli Saudi Pro League drużyna Ronaldo zajmuje pierwsze miejsce. Z dorobkiem 31 punktów o trzy wyprzedza Al-Tawoon. Trzecią lokatę zajmuje Al-Hilal, które do lidera traci pięć punktów.

Najbliższa okazja dla Ronaldo na kolejnego gola już 2 stycznia. Na początek nowego roku Portugalczyk będzie miał szansę pokonać bramkarza Al-Ahli.