Sensacja na PNA! Historyczny wynik. Znamy wszystkie drużyny z awansem

Nie latem jak mistrzostwa świata (zazwyczaj), nie latem jak mistrzostwa Europy, a zimą - na przełomie lat. Tak w tym roku rozgrywany jest Puchar Narodów Afryki, czyli turniej, którego nie lubią trenerzy klubowi, bo w trakcie sezonu tracą na kilkanaście dni piłkarzy, ale kochają kibice. Wszystko z powodu wspaniałego klimatu i wielkim niespodziankom. Do takiej doszło we wtorek 30 grudnia.

Sensacja stulecia na PNA. Pierwszy raz w historii

W trzeciej kolejce fazy grupowej, w grupie C doszło do starcia Tanzanii z Tunezją. Tanzańczycy w pierwszym meczu grupowym przegrali z Nigerią 1:2, a w drugim zremisowali z Ugandą 1:1. Na koniec inaugurującej fazy turnieju sensacyjnie urwali punkty uczestnikowi przyszłorocznego mundialu.

W 43. minucie Ismael Gharbi wykorzystał rzut karny i wyprowadził Tunezję na prowadzenie. Po zmianie stron Feisal Salum doprowadził jednak do wyrównania, a wynik nie uległ już zmianie do końcowego gwizdka. Historyczny wynik stał się faktem. Tanzania, która zajmuje dopiero 112. miejsce w rankingu FIFA zagra w fazie pucharowej turnieju.

Szanse na to, że przygoda Tanzanii potrwa dłużej są niewielkie. W 1/8 finału zmierzy się ona z Marokiem - gospodarzem turnieju i jedną z najlepszych drużyn świata, która na ostatnim mundialu dotarła do strefy medalowej jako pierwszy afrykański zespół w historii.

Przypomnijmy, że w fazie pucharowej Pucharu Narodów Afryki zobaczymy 16 zespołów. Turniej rozpoczęły 24 drużyny. Schemat jest więc taki sam jak w przypadku Euro. Do dalszych gier awansują zwycięzcy grup, drużyny z drugich miejsc, a także po cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc. Tymi ostatnimi okazały się w tym roku Tanzania, Mozambik i Sudan. Pewna wyjścia jest też trzecia drużyna z grupy D. Będzie nią ktoś z grona: DR Kongo, Senegal, Benin.

Mistrzostwa Afryki sprzed dwóch lat broni Wybrzeże Kości Słoniowej. Iworyjczycy w 2023 roku na własnych boiskach pokonali w finale Nigerię 2:1. Brąz zdobyła reprezentacja Republiki Południowej Afryki, która 1:0 pokonała DR Kongo.

Komplet uczestników fazy pucharowej Pucharu Narodów Afryki 2025: