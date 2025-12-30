Stan wyjątkowy przed meczem Barcelony. Opublikowali komunikat

Espanyol na kilka dni przed starciem z Barceloną w swoim komunikacie oznajmił, że kibicom nie wolno wnosić na stadion dużych przedmiotów. Mowa np. o kaskach motocyklowych. Nie można też zabierać ze sobą laptopów, walizek lub innych przedmiotów, które mogłyby zostać rzucone na plac gry. Fani Espanyolu nie zostaną też wpuszczeni na obiekt z dużymi torbami, torbami sportowymi i plecakami. Zakaz dotyczy także symboli związanych z Blaugraną.

To nie może dziwić. Dlatego Espanyol wprowadza środki ostrożności

W poprzednich latach między Espanyolem i Barceloną atmosfera była szczególnie gorąca. W pamięci mamy m.in. sytuację z 2023 roku, kiedy Blaugrana świętowała na stadionie Espanyolu mistrzostwo Hiszpanii, a kibice tego klubu wtargnęli na murawę i robili wszystko, by zaatakować piłkarzy.

Teraz gospodarze najbliższego starcia boją się o to, jak na stadionie zostanie przyjęty Joan Garcia. Ten bowiem przed sezonem 2025/26 przeszedł właśnie do drużyny mistrza Hiszpanii.

"RCD Espanyol przeżywa obecnie historyczny moment, zajmując czołowe miejsce w tabeli La Ligi, co jest efektem pracy, wysiłku i jedności wszystkich kibiców Espanyolu. W tym szczególnym kontekście klub pragnie zaapelować o spokój, szacunek i dobre zachowanie naszych kibiców, którzy zawsze byli i nadal są powodem do dumy ze względu na wzorowe wsparcie i sposób, w jaki dopingują drużynę na stadionie i poza nim" - piszą przedstawiciele Biało-Niebieskich w komunikacie klubu.

"W imieniu RCD Espanyol dziękujemy wszystkim uczestnikom za współpracę i zachęcamy do stosowania się do tych instrukcji. Pozwoli to na bezpieczny dzień piłkarski w jak najlepszej atmosferze" - dodano.

Espanyol zaskakująco mocny. Barcelona ma się czego obawiać?

Jeśli chodzi o kluby z Katalonii, to oczywiście zawsze najczęściej mówi się o Barcelonie. Mistrzowie Hiszpanii prowadzą w rozgrywkach La Ligi z dorobkiem 46 punktów. Przewaga nad drugim Realem Madryt wynosi cztery "oczka".

Espanyol też przykuwa uwagę swoją postawą. Zajmuje piątą pozycję, gromadząc 33 "oczka". Ponadto zespół Manolo Gonzaleza wygrał pięć spotkań ligowych z rzędu. To może być zatem trudna przeprawa dla Barcelony. Początek rywalizacji w sobotę (3 stycznia) o godz. 21:00.