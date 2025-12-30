Historyczne zmiany w przepisach piłki nożnej! "FIFA otworzyła drzwi"

Piłka nożna na przestrzeni dekad ewaluowała, a zasady gry w nią zmieniały. W latach 90. ubiegłego wieku wprowadzono zasadę mówiącą o tym, że bramkarz nie może łapać piłki po podaniu nogą od swojego kolegi z zespołu. Mundial w Rosji był historyczny, bowiem po raz pierwszy użyto technologii, prezentując światu system Video Assistant Referee (VAR). Nieodzowną częścią futbolu wciąż jest spalony. Na jak długo?

Rewolucja FIFA. "Już od następnego sezonu"

"FIFA otworzyła drzwi dla nowej reguły spalonego Arsene'a Wengera! Gracz będzie uznany za spalonego tylko wtedy, gdy całkowicie minie ostatniego obrońcę, więc nie będzie już decydować o tym żadna część ciała. Reguła może wejść do gry w piłkę nożną już od następnego sezonu" - poinformowało RMC Sport.

Słynny francuski trener, który przez ponad dwie dekady prowadził Arsenal, od lat postuluje o zrewidowanie pojęcia spalonego. Jego zdaniem wpłynęłoby to na atrakcyjność meczów.

Śmiało można powiedzieć, że byłaby to najbardziej rewolucyjna zmiana w przepisach w XXI wieku, a być może nawet od początku istnienia piłki nożnej w formie, jaką znamy.

- Wciąż analizujemy przepisy... jak sprawić, by gra była bardziej ofensywna, bardziej atrakcyjna? Być może w przyszłości napastnik będzie grał z przodu - powiedział szef FIFA Gianni Infantino.

Działacz z pewnością znów znajdzie się w ogniu krytyki. Infantino podczas ceremonii losowania fazy grupowej mistrzostw świata spotkał się z nieprzechylnymi słowami komentatorów. Wszystko z powodu jego nieskrywanej zażyłości z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.