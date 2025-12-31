Oto prawda o matce Roberta Lewandowskiego. "Jest specyficzna"

Niedawno wydana książka "Lewandowski. Prawdziwy" jest sportowym bestsellerem. Jej autor, dziennikarz Sebastian Staszewski, opisał w niej mnóstwo historii z życia kapitana reprezentacji Polski. Nie skupił się jednak wyłącznie na sprawach okołosportowych. Ważne były też wątki z życia prywatnego.

A trudno o ważniejszą osobę w życiu 37-latka od jego mamy. Iwona Lewandowska doskonale zna smak wyrzeczeń, które jej syn musiał ponieść podczas swojej wybitnej kariery. Sama była siatkarką i grała w akademickiej drużynie AZS Warszawa.

Robert Lewandowski i duma matki

Lewandowska często opowiada o dumie z osiągnięć swojego syna, ale Staszewski chciał lepiej opisać jej losy - w końcu o jej samej wiadomo jest niewiele. Gdy pojawia się publicznie, to głównie przy okazji gal, na które Robert Lewandowski nie jest w stanie się udać. Była też obecna przy na niedawnej premierze filmu dokumentalnego o napastniku Barcelony.

By dowiedzieć się, jaka Lewandowska jest prywatnie, Staszewski skontaktował się z jej koleżankami z siatkarskich parkietów. Odpowiedzi mogą wręcz zaszokować, gdyż żadna z nich nie chciała wypowiedzieć się pod nazwiskiem. "Wie pan, ona jest specyficzna. Jeśli powiem coś nie po jej myśli, to się obrazi" - oto jedna z opinii, którą można było przeczytać w książce "Lewandowski. Prawdziwy".

Taka jest mama Roberta Lewandowskiego

"W trakcie naszych spotkań Iwona dominuje, ciągle mówi, najczęściej o Robercie. Traktujemy ją jak pozytywnego oszołoma. Ale bywa też kapryśna i nieco przeczulona na swoim punkcie. Więc chętnie z panem porozmawiam, ale proszę mnie nie cytować" - to kolejna wypowiedź. Rozmówczynie potwierdzają jednak, że Lewandowska jest pozytywna oraz żywiołowa.

Iwona Lewandowska przez lata była nauczycielką wychowania fizycznego. W 2024 roku odeszła na emeryturę, choć zdaniem Staszewskiego, mogłaby zakończyć zawodową pracę już dawno.