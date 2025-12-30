Powrót na stronę główną

Oto co się dzieje w Rosji. Sytuacja się pogarsza. "Ciężko na to patrzeć"

Aleksandr Filimonow, były rosyjski bramkarz, uczestnik mistrzostw świata 2002, wypowiedział się w mocnych słowach na temat aktualnego stanu tamtejszej piłki nożnej.
Stadion w Moskwie
2005 - to właśnie w tym roku Rosjanie święcili ostatni triumf w europejskich pucharach. W tamtym roku piłkarze CSKA Moskwa wygrali ówczesne rozgrywki Pucharu UEFA, w finale pokonując 3:1 Sporting. W Lidze Mistrzów rosyjski zespół (Zenit Petersburg) ostatni raz grał w sezonie 2021/2022. Potem UEFA zawiesiła rosyjskie kluby w rozgrywkach europejskich po inwazji zbrojnej tego kraju na Ukrainę. Rosjanie mają też problem z reprezentacją, bo nie dość, że nie grają na wielkich imprezach (mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy), to jeszcze mało krajów chce z nimi mierzyć się w sparingach. 

Aleksandr Filimonow ostro o rosyjskiej piłce nożnej

Na temat rosyjskiej piłki nożnej i tamtejszej ligi wypowiedział się były reprezentant tego kraju (19 spotkań, był na mistrzostwach świata 2002, ale nie rozegrał tam meczu) - bramkarz Aleksandr Filimonow. 

„Rosyjska piłka nożna z pewnością podupada. Rzadko ją teraz oglądam, ale czasem mi się zdarza. I nie rozumiem, dlaczego poziom piłki nożnej jest tak niski. Kultura podań, podejmowanie decyzji… Niestety, ciężko mi na to patrzeć" - powiedział Filimonow na kanale Spartaka Moskwa na YouTube. 

W lidze rosyjskiej z 40 punktami po 18 kolejkach prowadzi Krasnodar. Punkt mniej ma Zenit Petersburg, a trzy Lokomotiw Moskwa. Dopiero na szóstej pozycji jest Spartak Moskwa (29 punktów), w którym Filimonow występował przez sześć sezonów i rozegrał prawie 210 spotkań. W lidze rosyjskiej jego bilans to aż 300 meczów, 312 wpuszczonych bramek i 112 czystych kont. 

Obecnie Filimonow jest trenerem bramkarzy reprezentacji Rosji U-18. 

