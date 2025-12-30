Tak Portugalczycy podsumowali Bednarka i Kiwiora po meczu Porto

Piłkarze FC Porto wykonali kolejny krok w kierunku odzyskania po czterech latach mistrzostwa Portugalii. 30-krotni mistrzowie ostatni raz cieszyli się z tytułu w sezonie 2021/2022. W poniedziałkowy wieczór FC Porto w pierwszej połowie męczyło się z ostatnią drużyną tabeli - AFS Futebol SAD, do przerwy remisowało nawet 0:0. W drugiej połowie dwa gole zdobył Hiszpan Samu Aghehowa (48. i 64. z rzutu karnego) i gospodarze wygrali 2:0. Tym samym cały czas mają pięć punktów przewagi nad Sportingiem i aż dziesięć nad Benficą.

Tak Portugalczycy ocenili Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora

Kolejny bardzo dobry mecz w barwach FC Porto zagrał duet środkowych obrońców: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Doceniły to portugalskie media, które chwalą reprezentantów Polski.

"Bednarek coraz bardziej staje się liderem obrony Porto, wybranym przez trenera i akceptowanym przez kolegów z drużyny. Bardzo utrudnia życie każdemu przeciwnikowi. AFS Futebol SAD zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale gdyby był to bezpośredni rywal do tytułu, sytuacja byłaby taka sama. Polak miał świetną interwencję w 23. minucie na Perei. Odebrał Kolumbijczykowi „klucz do bramki" i ten do dziś pewnie nie wie jak" - pisze prestiżowy dziennik Abola.pt o grze Bednarka.

"Kiwior podstępnie, na palcach, wykorzystał chwilę dekoncentracji Tunde Akinsoli, odebrał mu piłkę i zaczął akcję, po którym padł pierwszy gol dla Porto. Oprócz umiejętności defensywnych bardzo (naprawdę bardzo) lubi i umie konstruować grę, co jest ogromnym atutem dla mocnej drużyny, która często mierzy się z bardzo cofniętymi, szczelnie ustawionymi blokami obronnymi" - czytamy o występie Kiwiora.

Tymczasem serwis "Zerozero.pt" dał Bednarkowi jedną z najwyższych ocen w drużynie - 7,6 (on i Pepe). Wyższą otrzymał tylko strzelec dwóch bramek - Samu. Kiwior dostał notę 7,3.

"Był to kolejny bardzo dobry mecz duetu Bednarek - Kiwior. Duetu, który z marszu stał się najlepszą parą środkowych obrońców w lidze portugalskiej. Wystarczy tylko spojrzeć na ich liczby: był to 15. występ polskiej pary od pierwszej minuty i aż w 10 z nich FC Porto zachowało czyste konto. Tylko raz - w meczu Ligi Europy z Nottingham Forest - zdarzyło się, by FC Porto straciło więcej niż jedną bramkę" - pisał o występie Polaków Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

FC Porto w pierwszym meczu w nowym roku zagra 4 stycznia (godz. 19) na wyjeździe 13. drużyną tabeli - CD Santa Clara.