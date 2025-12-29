Cudowny gol i nagle katastrofa! Nie do wiary. Odpadli po tym, co zrobił

W poniedziałek najpierw miały miejsce ostatnie rozstrzygnięcia w grupie B Pucharu Narodów Afryki. Egipt już wcześniej wywalczył awans do fazy pucharowej i zremisował z Angolą 0:0, zapewniając sobie pierwszą pozycję w grupie. Zdecydowanie więcej emocji dostarczyło starcie Zimbabwe z Republiką Południową Afryki. Obie ekipy miały szansę na awans do czołowej szesnastki imprezy rozgrywanej w Maroku. Na boisku nie brakowało zwrotów akcji.

Piękny gol i katastrofa w końcówce. RPA gra dalej!

W starciu Zimbabwe - RPA prowadzenie w 7. minucie objęli ci drudzy. Do siatki trafił Tshepang Moremi. Dwanaście minut później po kapitalnej indywidualnej akcji wyrównał Tawanda Maswanhise. Jego akcja była z pewnością ozdobą dnia.

Do przerwy na tablicy świetlnej widniał rezultat 1:1, a w drugiej części gry ponownie to najpierw RPA zdobyło bramkę (Lyle Foster w 50. minucie). Minęło nieco ponad 20 minut i znów był remis. Trafienie samobójcze zanotował przy swoim nazwisku Aubrey Modiba.

Podział punktów nie zadowalał graczy z Zimbabwe, ale w 79. minucie miała miejsce kuriozalna sytuacja, która pozbawiła ich szans na awans do fazy pucharowej Pucharu Narodów Afryki. Wszystko dlatego, że zza pola karnego strzał oddawał Mohau Nkota. Piłka nie leciała w światło bramki, ale obrońca Marvelous Nakamba źle obliczył lot piłki. Rzucił się na nią i dotknął ręką. Sędzia po analizie VAR przyznał graczom z RPA rzut karny. "Jedenastkę" wykorzystał Oswin Appollis. Zapewnił tym samym swojej drużynie zwycięstwo 3:2.

Maroko było bezwzględne. Jest zwycięstwo w grupie

Wieczorem odbyły się także ostatnie batalie w grupie A. Co ciekawe, przed rozpoczęciem poniedziałkowych meczów widzieliśmy trzy remisy na cztery rozegrane spotkania. W tabeli prowadziła reprezentacja Maroka i w ostatniej kolejce gospodarze turnieju pokazali klasę.

Pokonali Zambię 3:0 i z dorobkiem siedmiu punktów wygrali grupę. Już po 27 minutach prowadzili różnicą dwóch goli, a do siatki trafili Ayoub El Kaabi oraz Brahim Diaz. W 50. minucie wynik ustalił El Kaabi. W drugim spotkaniu padł... remis. Komory i Mali podzieliły się punktami, a to oznacza, że Mali z dorobkiem zaledwie trzech "oczek" zajęło drugie miejsce w grupie i weszło do 1/8 finału.

Patrząc na inne grupy, wcześniej awans do fazy pucharowej PNA - po dwóch kolejkach - zapewniły sobie Algieria i Nigeria. Przypomnijmy, że do czołowej szesnastki przepustkę uzyskują drużyny z pierwszych dwóch miejsc w grupie oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc.

Wyniki poniedziałkowych meczów Pucharu Narodów Afryki:

Grupa A:

Komory - Mali 0:0

Zambia - Maroko 0:3 (0:2)

Grupa B:

Egipt - Angola 0:0

Zimbabwe - RPA 2:3 (1:1)

Tabele:

Grupa A:

1. Maroko 7 pkt, bilans bramek: 6-1

2. Mali 3 pkt, 2-2

3. Komory 2 pkt, 0-2

4. Zambia 2 pkt, 1-4

Grupa B:

1. Egipt 7 pkt, 3-1

2. RPA 6 pkt, 5-4

3. Angola 2 pkt, 2-3

4. Zimbabwe 1 pkt, 4-6