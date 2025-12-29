Tobiasz może odejść z Legii. "Sprawa jest aktualna"

Kacper Tobiasz jest pierwszym bramkarzem Legii Warszawa, ale prezentuje nierówny poziom. Bardzo dobre mecze potrafi przeplatać koszmarnymi. Ostatni czas dla stołecznych jest bardzo trudny, a Tobiasz nie był w stanie uratować zespołu przed porażkami. Mimo to jest na radarze zagranicznych klubów.

Tobiasz może zimą odejść z Legii

Według Tomasza Włodarczyka i Piotra Koźmińskiego cały czas jest możliwe odejście Tobiasza z Legii. Już wcześniej o Polaka zabiegał Samsunspor, który pokonał Legię w Lidze Konferencji. Wówczas udało się zatrzymać bramkarza. Mimo to Turcy się nie poddają, monitorują sytuację.

- Samsunspor latem bardzo mocno napierał. Z tego co wiem, to Tobiasz mógł zostać jeszcze na pół roku w Legii i odejść dopiero zimą, bo odejść miał pierwszy bramkarz Samsunsporu. Cały czas był przez te tygodnie na radarze Turków - powiedział Włodarczyk w "Programie Piłkarskim".

Tobiasz ma ważny kontrakt z Legią do końca tego sezonu. Nie ma na razie informacji, by miał przedłużyć umowę. Byłby zatem do wzięcia przez Samsunspor za darmo.

- Pytałem w Turcji i tak, sprawa jest aktualna. Nie pasuje mi jednak, aby Legia wydała 1,2 miliona euro za rezerwowego bramkarza Fenerbahce (Irfana Cana Egribayata - red.), będąc w sytuacji, w której może mieć nóż na gardle - mówił Koźmiński w programie portalu meczyki.pl.

Pierwszym bramkarzem Samsunsporu jest Okan Kocuk, 30-letni Turek. Rolę rezerwowego pełni wypożyczony z Molde Albert Posiadała, ale jest on na wypożyczeniu tylko do połowy stycznia. Potem ma wrócić do Norwegii.

Kluczowe będzie też zdanie Marka Papszuna, który niedawno przyszedł do Legii. Jeśli nie będzie chciał zatrzymać Tobiasza, to ten zapewne będzie miał drzwi otwarte do odejścia z klubu.

Kacper Tobiasz zagrał w tym sezonie w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach, siedmiokrotnie zachował czyste konto. Transfermarkt wycenia 23-letniego bramkarza na kwotę dwóch milionów euro.