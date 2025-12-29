Siemieniec może wyjechać z Polski! "Poważna opcja"

Adrian Siemieniec przejął stery w Jagiellonii Białystok 4 kwietnia 2023 roku. Początkowo był uważany za trenera tymczasowego, ale dość szybko przekonał do siebie włodarzy, kibiców, a przede wszystkim piłkarzy Dumy Podlasia. Najpierw uchronił białostocki klub przed degradacją, w kolejnym sezonie sensacyjnie zdobył mistrzostwo Polski. Okazuje się, że udane występy Jagiellonii przykuły uwagę klubów z innych lig.

To tam wyląduje Siemieniec?

Bilans młodego 33-letniego trenera jest imponujący: 68 zwycięstw, 34 remisy i 32 porażki. Trzeba tu podkreślić, że Jagiellonia awansowała także do 1/16 finału Ligi Konferencji, a jak wiadomo, gra na kilku frontach rzadko dobrze służy klubom PKO Ekstraklasy. I właśnie dobra postawa "Jagi" w Europie spowodowała, że trenerem zaczęły interesować się kluby spoza Polski.

Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl Siemieniec trafił do notesów... szefów belgijskich klubów. - Z tego co słyszę, kluby z Belgii bardzo mocno przyglądają się temu trenerowi i jest brany pod uwagę jako poważna opcja do przejęcia latem któregoś z klubów - powiedział Włodarczyk.

- Jagiellonia ma opcję przedłużenia kontraktu z trenerem o rok, ale myślę, że gdyby pojawiła się bardzo dobra propozycja dla Adriana Siemieńca, to po tym, co zrobił dla klubu, jest ta ludzka strona: siadasz, dogadujesz się i dajesz komuś szansę. Nie sądzę, że tu byłby problem. Fajnie, gdyby taki trener pojawił się na Zachodzie - podkreślił dziennikarz.

Trenerzy pracujący w Ekstraklasie bardzo rzadko dostają szansę w zagranicznych klubach - gdyby Adrian Siemieniec wyjechał do Belgii, to - zakładając, że tam poszłoby mu dobrze - mógłby przetrzeć szlak innym polskim szkoleniowcom.

Warto przypomnieć, że Jagiellonia w sezonie 2024/25 rozegrała dwumecz z jedną z belgijskich ekip, Cercle Brugge w ramach 1/8 finału LK. W pierwszym meczu Duma Podlasia wygrała na swoim terenie 3:0, w rewanżu zaś przegrała 0:2, ale ostatecznie awansowała do ćwierćfinału tych rozgrywek (tu lepszy okazał się Betis). Czy Siemieniec miałby szansę trafić do klubu z Brugii? Aktualnie Cercle zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Kontrakt trenera z Jagiellonią wygasa z końcem czerwca 2026 roku.

W najbliższym meczu "Jaga" zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Początek spotkania 31 stycznia o godzinie 17.30.