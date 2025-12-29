Piotr Zieliński wypalił po meczu Interu. Tych słów już nie cofnie

Do końca sezonu w Serie A czeka nas jeszcze sporo meczów. Po 16 kolejkach Inter Mediolan z 36 punktami znajduje się na czele tabeli włoskiej ligi i o punkt wyprzedza lokalnego rywala, ekipę AC Milan.
"Jeśli wygramy, to przefarbuję włosy"
W niedzielnych Derbach Lombardii między Atalantą Bergamo a Interem Mediolan lepszy okazał się zespół gości. "Nerazzurri" odnieśli dwunaste zwycięstwo w lidze, a Piotr Zieliński dostał wysokie noty od włoskich mediów. - Jeden z najlepszych, jeśli chodzi o drybling - ocenił Polaka jeden z tamtejszych portali. Jakość gry 103-krotnego reprezentanta Polski została dostrzeżona, a wyższymi notami za niedzielny występ mógł pochwalić się jedynie zdobywca zwycięskiej bramki Lautaro Martinez.
Narzekający na skurcze pod koniec pojedynku "Zielu" zszedł z boiska w 84. minucie gry. Po spotkaniu w rozmowie z DAZN jeden z bohaterów Interu powiedział:
"Kiedy wygrywasz, zawsze jesteś szczęśliwy, zwłaszcza po tak dobrym meczu. W pierwszej połowie brakowało nam skuteczności pod bramką - poza anulowanym golem Thurama. W drugiej połowie Esposito świetnie podał do naszego napastnika, który dał nam zwycięstwo".
31-latek z Ząbkowic Śląskich po meczu z Atalantą (Nicola Zalewski grał przez ponad godzinę) złożył zaskakującą obietnicę w sprawie ewentualnego zdobycia mistrzostwa Włoch przez Inter. "Scudetto? Jestem gotów zafarbować włosy, tak jak zrobiłem to w Neapolu" - wypalił.
Zieliński wyjaśnił też, skąd wzięła się większa pewność siebie w jego grze. Podkreślił przy tym zasługi rumuńskiego trenera, Christiana Chivu, który od czerwca prowadzi zespół "Nerazzurrich".
"Przed tym sezonem byłem trzecim wyborem, ale zawsze wierzyłem w siebie. Pierwszy rok był trudny: poza kontuzjami brakowało mi ciągłości, a przede mną byli wielcy mistrzowie, którzy osiągali świetne wyniki. W zeszłym sezonie trener Inzaghi miał swoich stałych graczy, natomiast w tym roku Chivu bardziej angażuje wszystkich i sprawia, że każdy wierzy, iż może być ważnym elementem zespołu. To bardzo dobre, bo mamy wielu świetnych zawodników i widać to na boisku" - zaznaczył Polak.
Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie jest na czele włoskiej Serie A. Nad drugim Milanem ma punkt, a nad trzecim Napoli dwa punkty przewagi. W kolejnym spotkaniu - już w 2026 roku - mediolańczycy pojadą do Bolonii. Początek pojedynku 4 stycznia o godzinie 20.45.