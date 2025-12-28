Nie żyje były bramkarz Legii Warszawa

Informację o śmierci byłego golkipera podały portal 90minut.pl i stacja Polsat Sport.

Nie żyje Jan Kosowski

Jan Kosowski urodził się we Francji w styczniu 1931. r. Grał w kilku polskich klubach w powojennej Polsce. Większość kariery piłkarskiej spędził w Górniku Wałbrzych (lata 1946-1952 i 1957-1964). Zakończył ją w barwach Victorii Wałbrzych, w której grał w latach 1964-1966. Miał też epizod w Piaście Nowa Ruda (1955-1956).

Kosowski ma za sobą także okres gry i życia w Warszawie. Wyjechał stamtąd po pierwszej przygodzie z wałbrzyskim Górnikiem. W 1953 r. grał w barwach Lotnika Warszawa, a rok później w Legii.

Nie był jednak pierwszym bramkarzem stołecznego zespołu. W lidze zagrał zaledwie dwie minuty - w starciu z Gwardią Warszawa pod koniec sezonu 1954. Do tego rozegrał cały jeden mecz w Pucharze Polski - z Odrą Opole w 1/8 finału edycji 1953/1954.

Jan Kosowski był ojcem Leszka Kosowskiego, wieloletniego napastnika Górnika Wałbrzych i Widzewa Łódź. Zmarł w wieku 94 lat.