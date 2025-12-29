Działania Rosjan poskutkowały, dzięki czemu wiele federacji albo zmniejszyło rygor swoich przepisów, albo zupełnie zniosły wszystkie ograniczenia względem tamtejszych zawodników. Kolejne organizacje otrzymują pozwy, w których rosyjscy prawnicy powołują się na precedensowe działania w innych sportach, a także decyzje Trybunału Arbitrażowego ws. Sportu czy też Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Walka toczy się między innymi o powrót na europejskie i światowe boiska. Ze słów prezesa rosyjskiego związku piłkarskiego, Aleksandra Diukowa, można wywnioskować, że już niebawem tamtejsze drużyny klubowe oraz reprezentacje ponownie będą pojawiać się w międzynarodowych rozgrywkach.

Nowa ustawa Władimira Putina

Plany Federacji Rosyjskiej wydają się tym bardziej perfidne, gdy weźmie się pod uwagę ostatnie działania Władimira Putina. Jak donosi agencja informacyjna TASS, podpisał on właśnie ustawę, według której organizacje sportowe z okupowanych ukraińskich terytoriów zostaną zintegrowane z rosyjskimi do 1 stycznia 2028 roku.

Termin ten został przesunięty o dwa lata, gdyż rosyjskiej administracji nie udało się dokonać wystarczających działań. Dodatkowy czas ma wspomóc dokończenie wszystkich potrzebnych reform w okupowanych regionach, a także na zbudowanie oraz wyposażenie nowych obiektów sportowych.

Władimir Putin integruje ukraiński sport z rosyjskim

Chodzi o Doniecką oraz Ługańską Republikę Ludową, które w 2014 roku ogłosiły niepodległość (uznaną przez trzy kraje - Rosję, Syrię oraz Koreę Północną), a po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny zostały zaanektowane przez Rosję, a także okupowane obwody zaporoski i chersoński.

Według rosyjskiego Ministerstwa Sportu, w DRL istnieją 74 organizacje sportowe. Na terenie ŁRL działa 73 federacji, w obwodzie zaporoskim - 48, a w chersońskim - 28.