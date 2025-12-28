Rok 2025 był słodko-gorzki dla Roberta Lewandowskiego. Zdarzały mu się serie meczów z bramkami, ale i też często trapiły go kontuzje. Nie prezentował takiej formy, jakiej oczekiwało od niego wielu kibiców. I okazuje się, że nie tylko oni tego oczekiwali.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Robert Lewandowski nie został doceniony przez IFFHS

IFFHS, czyli Międzynarodowa Organizacja Historyków i Statystyków Futbolu opublikowała właśnie Drużynę Roku 2025. Umieściła w niej 11 piłkarzy. Wśród wybranków znalazło się dwóch zawodników FC Barcelony. Nie był to jednak Lewandowski. Polak został pominięty. W najlepszej "11" znaleźli się za to Pedri i Lamine Yamal.

Podobnie było przed rokiem. Wówczas także eksperci wykluczyli Lewandowskiego z grona najlepszych. Jedynym zawodnikiem Katalończyków, który wtedy znalazł się wśród szczęśliwców, był hiszpański skrzydłowy. W 2024 roku aż pięciu piłkarzy reprezentowało Real Madryt. W tym roku jest zupełnie inaczej. Z klubu ze stolicy Hiszpanii znalazł się tylko Kylian Mbappe. Tym razem zestawienie zdominowali podopieczni Paris Saint-Germain.

Męska Drużyna Roku 2025 według IFFHS: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City); Nuno Mendes (PSG), Willian Pacho (PSG), Achraf Hakimi (PSG); Vitinha (PSG), Pedri (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona); Kylian Mbappe (Real Madryt), Erling Braut Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monachium), Ousmane Dembele (PSG).

Zobacz też: Hajto ujawnił, co zrobił ws. Papszuna. Sensacyjny kierunek. "Wszyscy się boją".

Brak tego piłkarza rzuca się w oczy

O ile brak Lewandowskiego nie może za bardzo dziwić, tak absencja innego zawodnika zaskoczyła wielu kibiców. "Gdzie mój chłopiec, Raphinha?", "Czy ktoś serio ma z nim problem?", "Tak też było przy Złotej Piłce. Z pewnością najbardziej niedoceniany gracz w tej chwili", "To jakiś żart! Gdzie jest Raphinha?" - pisali wzburzeni internauci.

Nie tylko w tym zestawieniu IFFHS pominęło Lewandowskiego. Podobnie było, gdy wybierano TOP 10 piłkarzy 2025 roku. Również w tym gronie nie znalazło się miejsce dla 37-latka. Z Barcelony wybrano Yamala, Pedriego i Raphinhę.