Coraz liczniejsze międzynarodowe federacje sportowe ulegają naciskom ze strony Rosji, przywracając tamtejszych sportowców do rywalizacji sportowej. Decyzje ograniczające bądź znoszące ograniczenia podjęły już m.in. FIDE (szachy), FIVB (siatkówka), World Aquatics (pływanie) czy też IJF zajmujące się judo.

Rosja głośno zabiega również o zakończenie zawieszenia w federacjach piłkarskich. Powrót tamtejszych drużyn na europejskie i światowe boiska byłby niezwykle prestiżowym wydarzeniem. W końcu piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na wielu kontynentach. Z pewnością może w tym pomóc presja, w której wywieraniu pomagają znani ze świata piłki.

Guus Hiddink wspiera Władimira Putina

Jednym z nich jest legendarny trener Guus Hiddink. Holenderski szkoleniowiec w latach 2006-2010 był selekcjonerem reprezentacji Rosji. Doprowadził on Sborną do półfinału Euro 2008. Nie jest to jego jedyny związek z tym krajem, gdyż w latach 2012-13 pracował w Anży Machaczkała.

W tym kontekście nie mogą dziwić jego słowa dotyczące powrotu rosyjskich drużyn piłkarskich do europejskich rozgrywek. Cytowany przez tamtejsze media, wypowiedział się na ten temat w skandaliczny sposób: "To jest możliwe. Mam na to wielką nadzieję! Wydarzy się to chwilę po tym, gdy wasz wielki wódz przywróci pokój", nawiązując tymi słowami do Władimira Putina.

Guus Hiddink i jego postawa względem Rosji

Nie jest to pierwsza kontrowersyjna wypowiedź Holendra na temat wojny w Ukrainie. We wrześniu stwierdził, że pokój może zostać osiągnięty przy pomocy... turnieju piłkarskiego. Miałyby w nim wziąć udział cztery drużyny - reprezentacje Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych, a także zespół złożony z najlepszych piłkarzy z Europy.

W 2023 roku stwierdził, że "ukraińscy piłkarze są słabsi od Rosjan". Zasugerował przy okazji, że to właśnie rosyjscy zawodnicy są głównymi ofiarami trwającej już niemal cztery lata otwartej napaści na Ukrainę. Z kolei chwilę po rozpoczęciu "specjalnej operacji wojskowej" zakomunikował: "Wspieram wszystkich przyjaciół z tego kraju".