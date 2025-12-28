"Perełka w koronie". Budują monstrum na 115 tysięcy miejsc

Mistrzostwa świata 2030 będą wyjątkowe - to będzie pierwszy turniej tej rangi, który zostanie zorganizowany w sześciu państwach na trzech kontynentach. Przypomnijmy, że rywalizacja będzie się odbywać na boiskach w Hiszpanii, Maroku i Portugalii. Ponadto trzy pierwsze mecze zostaną zorganizowane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju.

Na mundial powstanie prawdziwy gigant. Pomieści 115 000 widzów

Dziennikarze "Marki" mieli okazję udać się do Maroka, gdzie trwa budowa największego na świecie nowoczesnego stadionu, który pomieści aż 115 000 widzów. Serwis przypomina, iż obiekt jest "proponowanym przez Maroko miejscem finału Mistrzostw Świata w 2030 roku, alternatywą dla Santiago Bernabeu, preferowanego przez Hiszpanię" - czytamy.

Póki co jeszcze zbyt wiele nie widać. "Przyszły Grand Stade Hassan II jest na razie ledwo widoczny, ponieważ pozostało zaledwie 140 hektarów ziemi. Ta 'perełka w koronie' Mistrzostw Świata 2030 jest dopiero na bardzo wczesnym etapie budowy i oczekuje się, że zostanie ukończony około 2028 roku, dwa lata przed Mistrzostwami Świata" - informują dziennikarze.

"Obszar, który zajmie stadion Hassan II, jest ogromny i pokonanie go samochodem zajmuje kilka minut. Obecnie wydaje się, że znajduje się on pośrodku niczego, ale perspektywa i plany wskazują na łatwy dojazd dzięki kilku autostradom, które będą otaczać teren i łączyć go z Casablanką i Rabatem, dwoma największymi miastami Maroka położonymi najbliżej stadionu" - opisuje serwis.

Stadion ma być w pełni nowoczesny i ułatwiać życie 115 tys. kibicom, oglądającym na nim spotkania, a murawa ma być stworzona z mieszanki traw odpornej na upały. Obiekt otrzymał najwyższą ocenę FIFA (4,3 na 5) spośród wszystkich obiektów Mistrzostw Świata w trzech krajach-gospodarzach.

W przyszłości stadion ma być domem marokańskiej reprezentacji.