Tak Anglicy podsumowali to, co zrobił Cash w hicie Premier League

To był trudny, wymagający mecz dla Matty'ego Casha na prawej obronie. Praktycznie w pojedynkę musiał zatrzymać argentyńsko-hiszpański duet, czyli Alejandro Garnacho i Marka Cucurellę. Siłą rzeczy miał duże problemy, obaj regularnie dogrywali piłkę w pole karne Aston Villi i tworzyli zagrożenie. Dopiero po ich zejściu Cash mógł poprawić się, jeśli chodzi o liczbę kontaktów z piłką, podań czy odbiorów.

Różne oceny Casha po hicie Premier League

Cash może być zadowolony ze zwycięstwa Aston Villi z Chelsea 2:1. To 11. zwycięstwo z rzędu "The Villans" we wszystkich rozgrywkach. Ale ze swojej postawy już niekoniecznie. Przede wszystkim na oceny wpływa żółta kartka otrzymana za faul w 30. minucie. To jego piąte napomnienie w tym sezonie. A to oznacza, że Unai Emery nie będzie mógł zagrać we wtorkowym hicie Premier League z Arsenalem, liderem tabeli.

Na portalu statystycznym sofascore.com Cash dostał notę 6.5 w skali 1-10. Z defensorów niżej został oceniony jedynie Ian Maatsen (6.2). Reprezentant Polski wygrał cztery z siedmiu pojedynków, zanotował trzy wybicia. Wykonał 21 podań, z czego 14 było celnych. Zaliczył 11 strat.

Zbliżoną notę dostał od portalu givemesport.com, tutaj przy nazwisku Casha pojawiła się "szóstka". "To nie był jego najlepszy występ dziś wieczorem, w porównaniu z kilkoma poprzednimi meczami w tym sezonie. Przez większość czasu był lepszy od Garnacho, ale niewiele miał do zaoferowania w ataku, dopóki Villa nie ożyła po godzinie gry" - skomentowano.

Nieco wyżej oceniono grę Casha łamach "Birmingham Mail". Tutaj doceniono fakt, że Chelsea nie zdobyła gola z gry po akcji przeprowadzonej lewą stroną boiska. Zignorowano fakt, że zobaczył żółtą kartkę.

"Był w centrum uwagi na początku pierwszej połowy i miał trudne zadanie, by stawić czoła tempu Garnacho, a do tego Cucurella angażował się w większość ataków na jego flance. Opuści mecz z Arsenalem z powodu zawieszenia" - czytamy.

Surowsi byli oceniający z portalu astonvillanews.co.uk, bo Casha oceniono na "piątkę", najniżej ze wszystkich obrońców Aston Villi.

W tabeli Premier League Aston Villa jest na trzecim miejscu i depcze po piętach Arsenalowi i Manchesterowi City. Do "Kanonierów" traci trzy punkty, a do "The Citizens" tylko jeden punkt.