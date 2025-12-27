Media: Jest porozumienie ws. Pietuszewskiego! Hit nad hity

Oskar Pietuszewski zrobił już sporą furorę w PKO Ekstraklasie w barwach Jagiellonii Białystok. Do tego w ostatnim roku pokazał się z bardzo dobrej strony w europejskich pucharach. Przykuł uwagę dużych klubów z Europy Zachodniej.

Coraz bliżej transferu Pietuszewskiego

Najprawdopodobniej Pietuszewski trafi do FC Porto. Portugalski gigant wyrósł na lidera w wyścigu o nastoletniego skrzydłowego. Był najbardziej konkretny, jeśli chodzi o ofertę dla Jagiellonii, warunki umowy dla piłkarza oraz wizję jego rozwoju.

Coraz więcej wskazuje na to, że Pietuszewski przeniesie się niedługo do Portugalii. Według informacji Rudy'ego Galettiego jest już porozumienie między młodym Polakiem i Porto. Potwierdził je będący blisko Jagiellonii Jakub Seweryn, dodając, że porozumienie zostało zawarte już kilka dni temu.

Oprócz Porto o Pietuszewskiego mają starać się dwa inne duże kluby. Według Seweryna nie jest nim FC Barcelona, która skupia się na ściągnięciu Hamzy Abdelkarima, 17-letniego napastnika egipskiego Al-Ahly Kair. Młody Egipcjanin to dużo tańsza opcja dla "Blaugrany" od Pietuszewskiego.

Samej Jagiellonii ma zależeć na tym, by Pietuszewski poszedł tam, gdzie jest jasno określony plan na jego rozwój. FC Porto w pełni spełnia oczekiwania zespołu z Podlasia.

Kwestią do ustalenia pozostaje jeszcze, czy Pietuszewski definitywnie odchodzi w styczniu czy po sezonie. Jagiellonia chciałaby go zatrzymać do końca sezonu na zasadzie wypożyczenia z Porto.

Pietuszewski dołączyłby zatem do duetu reprezentantów Polski. W FC Porto grają Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

FC Porto to lider ligi portugalskiej, nie przegrał żadnego spotkania. W Lidze Europy walczy o miejsce w najlepszej ósemce fazy zasadniczej.

Transfermarkt wycenia Oskara Pietuszewskiego na kwotę 12 mln euro. W tym sezonie strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty w 31 meczach dla Jagiellonii. Bardzo dobre liczby wykręcił też w reprezentacji Polski U21 - cztery bramki i dwie asysty w sześciu spotkaniach.