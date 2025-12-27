Tak Boniek uderzył w Ziobrę. "Każdy mężczyzna musi spędzić dzień w więzieniu"

Zbigniew Boniek w latach 2012-2021 był prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a za jego kadencji polska reprezentacja odniosła największy sukces w XXI wieku - otarła się o półfinał mistrzostw Europy 2016. Na początku tego roku Boniek został oskarżony przez prokuraturę. Chodziło o okres, gdy był prezesem PZPN. Teraz - kilka miesięcy po tych wydarzeniach - legenda polskiej piłki otwarcie zabrała głos. Jego zdaniem to zamieszanie miało podłoże polityczne.

- Stan na ten moment jest taki, że odłączyli to od afery melioracyjnej. Nikt się nie chce tym specjalnie zająć. Poza tym, za to w każdym kraju powinniśmy dostać medal - przyprowadziliśmy sponsora, który dał 25 mln zł Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, a my pośrednikowi zapłaciliśmy legalnie 7%. Było polityczne zamówienie, żeby Bońka ukłuć - powiedział były prezes w rozmowie emitowanej na kanale Meczyki na YouTube.

Były szef polskiej federacji w dalszej części wypowiedzi stwierdził z rozbrajającą szczerością: - Czy się przejąłem? Każdy mężczyzna musi jeden dzień spędzić w więzieniu. Oczywiście nie ruszyło mnie to. To jest bardziej niż pic i fotomontaż. Nawet nie wiem na jakim to jest etapie. Od roku nikt nie chce się tym zająć. Pewnie w innej rzeczywistości politycznej byłoby inaczej.

Boniek nie odmówił sobie także złośliwości i aluzji, której jasnym adresatem najprawdopodobniej był Zbigniew Ziobro.

- Teraz nie jest już tak łatwo komuś dokuczyć, jak w czasach, gdy wymiar sprawiedliwości był w rękach jednego człowieka, który z każdym człowiekiem mógł zrobić, co chce - powiedział.

Przypomnijmy, że Ziobro 2015-2023 był ministrem sprawiedliwości, a w latach 2016-2023 także prokuratorem generalnym.