Wybrali najlepszego sędziego świata. Oto wynik Marciniaka

Nie ma wątpliwości, że Szymon Marciniak to najlepszy polski arbiter. Ostatnio było wokół niego sporo kontrowersji w związku z decyzjami podczas meczu Szkocja - Dania w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Mowa o rzucie karnym dla Danii, a także o wyrzuceniu Rasmusa Kristensena z boiska po drugiej żółtej kartce. - Dostaliśmy czerwoną kartkę, której moim zdaniem nie było. Nie chcę mówić o arbitrze - opowiadał Morten Hjulmand, reprezentant Danii i zawodnik Sportingu CP po wspomnianym meczu. Teraz Marciniak był nominowany do plebiscytu na najlepszego sędziego w 2025 r.

Marciniak zajął drugie miejsce w plebiscycie. Oto najlepszy sędzia świata

Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) stworzyła plebiscyt na najlepszego sędziego w 2025 r. W tym roku triumfatorem został Francuz Clement Turpin, który zdobył 65 punktów. "Turpin zaprezentował się na światowym poziomie w rozgrywkach międzynarodowych, wykazując się kontrolą, spokojem i znakomitym ustawieniem. To przesądziło o wyborze" - czytamy w artykule. Jaki był wynik Marciniaka w tym plebiscycie?

Marciniak zdobył 55 punktów i zajął drugie miejsce ex-aequo z Francuzem Francois Letexierem. Warto dodać, że Letexier wygrał ten plebiscyt w 2024 r. - wtedy Marciniak znalazł się na siódmym miejscu i zgromadził 31 punktów.

TOP 10 sędziów w 2025 roku według IFFHS:

1. Clement Turpin (Francja) - 65 pkt

2. Francois Letexier (Francja) - 55 pkt

2. Szymon Marciniak (Polska) - 55 pkt

4. Istvan Kovacs (Rumunia) - 54 pkt

5. Michael Oliver (Anglia) - 53 pkt

6. Felix Zwayer (Niemcy) - 45 pkt

7. Slavko Vincić (Słowenia) - 41 pkt

8. Alireza Faghani (Australia) - 25 pkt

8. Maurizio Mariani (Włochy) - 25 pkt

10. Sandro Schaerer (Szwajcaria) - 12 pkt

Warto przypomnieć, że Marciniak wygrywał ten plebiscyt dwukrotnie - w 2022 i 2023 r. Częściej IFFHS wyróżniało takich sędziów, jak Sandor Puhl (Węgry - 1994, 1995, 1996, 1997), Pierluigiego Collinę (Włochy - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003) i Markusa Merka (2004, 2005, 2007).

Kontrowersje w Ekstraklasie wokół Marciniaka. "Będzie playstation"

W połowie października br. w Ekstraklasie debiutowała technologia "Ref Cam", która pokazywała obraz z perspektywy sędziego. Marciniak pretestował system przy okazji spotkania między Koroną Kielce a Górnikiem Zabrze. W pierwszej połowie Marciniak podyktował dwa rzuty karne dla Korony, a potem tłumaczył się z tych decyzji.

- W polu karnym, też dzięki komentatorom i ekspertom, co dotknięcie jest rzut karny, to będziemy mieli takie karne jak dzisiaj. Będzie playstation. Ale takie są oczekiwania. Slow motion pokazuje, co pokazuje i niestety potem wszyscy pokazują tylko jakieś jedno dotknięcie przeciwnika i zawodnicy się kładą. Jeśli chcemy taki futbol, to okej - mówił Marciniak w rozmowie z Canal+ Sport.

- Jak widzimy delikatne dotknięcie w polu karnym, to skupiamy się tylko na tym. Przyzwyczailiśmy piłkarzy, że trochę dłużej sprawdzamy daną sytuację, oni wówczas wiedzą, jak mają leżeć. Bardzo często 'umierają', ale patrzą między palcami, co zrobi sędzia. Dostałem siedem-osiem wiadomości SMS od liczących się obrońców, że podpisują się dwoma rękami. Podtrzymuję to, co mówiłem - dodał Marciniak podczas wywiadu dla Kanału Sportowego.