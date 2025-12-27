W Portugalii rozpisują się o Bednarku. Od razu to podkreślili

Polscy kibice z wielką uwagą śledzą wyniki FC Porto. Nic w tym dziwnego, bo dwóch naszych reprezentantów występuje w podstawowym składzie "Smoków". Podczas tegorocznego lata działacze portugalskiej ekipy najpierw ściągnęli z Southampton Jana Bednarka, a następnie pozyskali z Arsenalu Jakuba Kiwiora. Obaj Polacy są jednymi z najważniejszych postaci FC Porto.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Trener pochwalił Bednarka. "Mentalność zwycięzcy"

Chwalony jest głównie Bednarek. Już w pierwszym meczu towarzyskim okrzyknięto go "polskim szefem defensywy". Później 29-latek potwierdzał, że świetnie wkomponował się w zespół. Często otrzymuje wysokie noty i rzadko popełnia błędy. Wiele o jego grze mówią słowa trenera.

- Jan Bednarek to zawodnik, którego wszyscy uznają za jednego z kapitanów. Zawsze ma wielki wpływ na grę, pozytywną energię i mentalność zwycięzcy - powiedział Francesco Farioli cytowany w mediach społecznościowych przez serwis "Łączy Nas Piłka".

Portugalczycy piszą o Bednarku przed kolejnym meczem

W ostatnim starciu Pucharu Portugalii z Alvercą polski defensor nie mógł pojawić się na boisku. Teraz z kolei wraca, a dziennik "Record" poświęcił mu nawet specjalny, krótki tekst. To tylko potwierdza, jaki Bednarek ma obecnie status w utytułowanym klubie.

"Jan Bednarek, który odbył zawieszenie w meczu z Alvercą za zgromadzenie żółtych kartek w lidze, będzie ponownie dostępny dla Farioliego pojutrze, kiedy FC Porto podejmie AVS SAD" - pisze "Record".

Oczywiście faworytem tego pojedynku będą "Smoki". Dotychczas w 15 ligowych spotkaniach ekipa z Porto wygrała aż 14 i jedno zremisowała. Prowadzi w lidze z dorobkiem 43 punktów. Zgromadziła pięć "oczek" więcej od Sportingu Lizbona. AVS SAD zamyka z kolei tabelę, gromadząc ledwie 4 punkty. Ten zespół jeszcze nie wygrał żadnego meczu w Liga Portugal.