Haniebny atak Rosjan na ukraińską legendę. Nazwali go faszystą

Zbliża się do końca czwarty rok agresji rosyjskiej na Ukrainę i ze strony Rosji nie widać chęci zawieszenia broni czy zawarcia pokoju. Wręcz przeciwnie - chce posuwać się dalej ze swoją agresją i działaniami propagandowymi, mającymi na celu zniszczenie Ukrainy.

Szewczenko nazwany faszystą. Stał się celem rosyjskiej propagandy

Kiedy rosyjskie wojska wkroczyły do Ukrainy, władze kraju agresora przekonywały, że chodzi im o "denazyfikację" Ukrainy, choć te stwierdzenia nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Mimo to do dziś rosyjska propaganda nazywa rząd ukraiński reżimowym, a naród ukraiński określa albo faszystami, albo zwolennikami nazizmu czy faszyzmu.

Celem ataków propagandowych są też sportowcy, którzy mają wśród Ukraińców status prawdziwych legend. Atakowano już Ołeksandra Usyka, atakuje się także Andrija Szewczenkę, byłego piłkarza AC Milanu i Chelsea, triumfatora Ligi Mistrzów, zdobywcę Złotej Piłki.

Dmitrij Swiszczew, deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej, przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej i Sportu, stwierdził, że Szewczenko jest nacjonalistą i faszystą. Nie spodobały mu się ostatnie wypowiedzi legendy ukraińskiej piłki. Dotyczyły one państw, które popierają powrót rosyjskich sportowców na arenę międzynarodową. Według Szewczenki takie kraje powinny zostać zdyskwalifikowane przez światowe federacje.

- Niegdyś sławny piłkarz, jeden z najlepszych na świecie, urodzony w Związku Radzieckim, mówi po rosyjsku, mówi rzeczy, które nie mają nic wspólnego ze sportem. Takie hasła są nacjonalistyczne i faszystowskie. Nikt nie ma prawa wzywać społeczności międzynarodowej do dyskwalifikacji sportowców ze względu na ich narodowość. Szkoda, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie zareaguje na to - powiedział Swiszczew, cytowany przez portale gazeta.ru i oboztravel.com.

To nie pierwszy raz, kiedy Szewczenko jest atakowany przez Rosjan. Wcześniej krytycznie wypowiedziała się Swietłana Żurowa, była panczenistka, mistrzyni olimpijska, dziś deputowana Dumy Państwowej z partii Władimira Putina Jedna Rosja. Stwierdziła, że Szewcznko jest cynikiem. Warto dodać, że Żurowa jest na liście osób ukaranych sankcjami przez Unię Europejską.