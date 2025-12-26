Rosyjskie kluby oraz drużyny narodowe są wykluczone z międzynarodowej rywalizacji od 2022 roku, w związku z agresją na Ukrainę. 28 lutego taką decyzję podjęła FIFA oraz UEFA. Jednym z pierwszych efektów tego zawieszenia był walkower w półfinale barażów o awans na mistrzostwa świata w Katarze - Polska bez gry znalazła się w finale, w którym pokonała Szwecję.

Podobnie do federacji piłkarskich postąpiło wiele innych międzynarodowych organizacji sportowych. W ostatnim czasie jednak łatwo zauważyć trend przeciwny. Decyzje FIDE (szachy), FIVB (siatkówka), IJF (judo) czy World Aquatics (pływanie, skoki do wody) luzujące dotychczas występujące ograniczenia są z zadowoleniem przyjmowane w Rosji.

Rosja zaciera ręce

Nic dziwnego więc, że na wschodzie zacierają ręce, zapowiadając rychły powrót rosyjskich zawodników do wielu innych dyscyplin sportowych. Zdecydowanie najbardziej prestiżowy aspekt miałaby zmiana decyzji federacji piłkarskich. Rosyjskie media cytują wypowiedzi prezesa tamtejszego związku, Aleksandra Diukowa.

"Niestety nie było decyzji w sprawie przyjęcia naszych drużyn przez FIFA i UEFA. Pod koniec roku zaobserwowaliśmy znaczący krok naprzód w rozwiązaniu kwestii powrotu do międzynarodowych oficjalnych rozgrywek całego rosyjskiego sportu. Mam na myśli decyzję MKOl i jego zalecenie dla międzynarodowych federacji sportowych" - optymistycznie stwierdził Diukow.

Kiedy Rosjanie wrócą do piłki?

Prezes rosyjskiej federacji piłkarskiej pokusił się też o prognozę na 2026 rok. "Podjęto szereg decyzji dotyczących głównie sportów indywidualnych. Ale te rozwiązania zapewniają ruch w jednym kierunku, a mianowicie zniesienie ograniczeń i zakazów dla wszystkich rosyjskich sportów. Z tego wynika, że w przyszłym roku, międzynarodowe organy nadzoru piłkarskiego podejmą decyzje, które pozwolą naszym drużynom brać udział w oficjalnych międzynarodowych rozgrywkach" - przewiduje Diukow.

Od czasu wykluczenia z rozgrywek, piłkarska reprezentacja Rosji rozegrała kilkadziesiąt towarzyskich spotkań, głównie z nisko notowanymi rywalami pokroju Białorusi czy Kirgistanu. Większość z tych spotkań wygrała Sborna, jednak przegrała ona z egipską kadrą do lat 23 czy też z Chile, które nie awansowało na trzeci z rzędu mundial.