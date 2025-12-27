Powrót na stronę główną

Prawda w końcu wyszła na jaw. Oto, jaką osobą jest Robert Lewandowski

Tej jesieni sporo zamieszania wprowadziła najnowsza biografia Roberta Lewandowskiego. Szeroko omawiano opisane zachowania napastnika FC Barcelony. Do szerszej publiczności przebiło się hasło, że Lewandowski nie ma w sobie empatii. Odniósł się do tego ostatnio Tymoteusz Puchacz. - Nie jest tak, że on jest zimnym sk*****em - stwierdził w najnowszym wywiadzie.
Robert Lewandowski, Anna Lewandowska
W książce Sebastiana Staszewskiego "Lewandowski. Prawdziwy" mogliśmy poznać inne oblicze Roberta Lewandowskiego, jako człowieka będącego trudną osobą w relacjach międzyludzkich. O jego problemach z rozpoznaniem emocji u innych mówił też w rozmowie ze Sport.pl Cezary Kucharski, jego były agent.

Puchacz stanął w obronie Lewandowskiego

Szerzej przebiło się stwierdzenie, według którego Lewandowski to człowiek bez empatii. Oczywiście wywołało ono burzę w sieci, nie wszyscy się z tym zgadzali. Zdaniem Tymoteusza Puchacza, który ma dobre relacje z Lewandowskim i było to widać na wszelkich filmach ze zgrupowań reprezentacji Polski, nie jest tak, że napastnik FC Barcelony jest człowiekiem zimnym, całkowicie pozbawionym wszelkich pozytywnych emocji i uczuć. Uważa stwierdzenia o braku empatii u Lewandowskiego jedynie za częściową prawdę. Broni też napastnika, uważając, że może nie rozumieć pewnych sytuacji, skoro wcześniej się w nich nie znalazł.

- Ja rozumiem, o co chodziło Sebastianowi Staszewskiemu. Robert jest specyficzny, więc na pewnym poziomie rozumiem, o co chodzi z tym brakiem empatii, ale to nie jest tak, że on jest zimnym sk*****em. Robert nie jest taki.  Ale on pewnych rzeczy nie potrafi przeprocesować, bo nie ma doświadczeń z tym związanych. Nie wyobrażam sobie, jak ciężkie to jest - powiedział Puchacz w rozmowie na kanale YouTube "Foot Truck".

Według Puchacza Lewandowski jest niesprawiedliwie traktowany przez opinię publiczną. Na potwierdzenie swojej tezy przytoczył sytuację ze zgrupowania podczas Euro 2024.

- To ludzie de facto nie mają empatii w stronę Roberta i do ludzi rozpoznawalnych. Tak uważam. Wiele razy to widziałem, będąc "ochroniarzem" Roberta. Znam wielu znanych ludzi i widziałem mnóstwo sytuacji, kiedy ludzie oczekują od nich, że będą zawsze dla nich, że będą w idealnym stanie itd. Była sytuacja w Hanowerze, że gość jechał za mną i "Lewym" na rowerze. Robert mówi do niego: "Nie jedź za nami". A on cały czas to robił. Dopiero pojechał, jak "Lewy" wyciągnął telefon i powiedział, że zadzwoni na policję. To był dziwny gość - stwierdził boczny obrońca.

Książka "Lewandowski. Prawdziwy" to nieautoryzowana biografia Roberta Lewandowskiego. Na konferencji podczas zgrupowania kadry w listopadzie piłkarz był o nią pytany. Zapewnił, że ją przeczyta. Przyznał wtedy też że "empatii czasem brakowało, ale serca nigdy".

