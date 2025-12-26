Wrócił do kadry, a teraz takie wieści. Sensacyjny transfer Polaka do giganta

Kacper Kozłowski jeszcze niedawno uchodził za jeden z największych polskich talentów. Jako nastolatek dość niespodziewanie pojechał na Euro 2020, a wkrótce potem doczekał się transferu do angielskiego Brighton. Niestety od tamtego momentu jego kariera nieco wyhamowała. Wszystko zmieniło się latem poprzedniego roku, gdy Kozłowski przeniósł się do tureckiego Gaziantepu FK. 22-latek jest tam wyróżniającą się postacią, zapracował na powrót do reprezentacji Polski, a już niedługo ma szansę zmienić klub.

Jest chętny na Kacpra Kozłowskiego. Transfer już w styczniu?

O takim scenariuszu tureckie media rozpisują się od dłuższego czasu. Tamtejszy portal olaymedia.com twierdził niedawno, że Gaziantep już wycenił Kozłowskiego na 10 mln euro, a jego sprowadzeniem interesują się najwięksi giganci tureckiej piłki, w szczególności Besiktas Stambuł. Teraz do gry o Polaka ma włączyć się jeszcze jeden gigant.

Chodzi o ekipę Trabzonsporu. - Trabzonspor, walczący o mistrzostwo Superligi, zamierza wzmocnić swój skład w styczniowym oknie transferowym, dlatego uważnie obserwuje 22-letniego pomocnika Gaziantepu, Kacpra Kozłowskiego - poinformował w piątek portal Fotomac. - Młody pomocnik, którego wartość rynkową szacuje się na 5 milionów euro, jest podobno otwarty na ofertę Trabzonsporu - czytamy dalej.

Oto, gdzie ma trafić Kozłowski. Grali tam inni Polacy

Trabzonspor w trwającym sezonie w tabeli ligi tureckiej zajmuje wysokie trzecie miejsce. Po 17 kolejkach zgromadził 35 punktów. Do liderującego Galatasarayu traci ich siedem, a do drugiego Fenerbahce - cztery. Drużyna prowadzona przez trenera Fatiha Tekkego to także siedmiokrotny mistrz kraju i dziewięciokrotny zdobywca Pucharu Turcji. W przeszłości jej barw mieli już okazję bronić inni polscy pomocnicy. Jak przypomniał Fotomac, byli to Mirosław Szymkowiak (grał tam w latach 2004-2007) i Adrian Mierzejewski, (2011-2014). Obaj mocno "odcisnęli tam swoje piętno". - Kozłowski również ma potencjał, by odnieść podobny sukces w Trabzonsporze - dodali dziennikarze.

W obecnych rozgrywkach Kacper Kozłowski w barwach Gaziantepu rozegrał łącznie 18 spotkań, w których strzelił trzy gole i zaliczył asystę. Jego kontrakt z tym zespołem obowiązuje do końca czerwca 2027 r.