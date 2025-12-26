Gigantyczna afera. Ujawnili nazwiska piłkarzy. Dla 22-latka to może być koniec

Turcja walczy obecnie z przekrętami, które prześladowały jej futbol w ostatnich latach. Już w listopadzie zawieszonych zostało ponad 1000 piłkarzy, a pod lupą znalazły się tysiące innych oraz setki arbitrów. O jak wielkim problemie i bezczelności niektórych zamieszanych mówimy? Prezes tureckiej federacji, Ibrahim Haciosmanoglu, stwierdził, że jeden z przyłapanych sędziów miał dokonać łącznie 18227 zakładów!

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

Kolejni piłkarze w Turcji zatrzymani. Jeden z nich szokuje

Okres świąteczny nie sprawił, że tureckie służby przestały pracować. Do mediów dotarły właśnie nazwiska 29 osób podejrzanych o branie udziału w nielegalnych zakładach. Wśród nich znalazło się 14 piłkarzy. To kolejno: Bahattin Berke Demircan, Dogukan Cinar, Ergun Nazl, Eyup Can Temiz, Furkan Demir, Gokhan Payal, Hamit Bayraktar, Huseyin Aybars Tufekci, Ibrahim Yilmaz, Ilke Tankul, Ismail Karakas, Mert Aktas oraz Tufan Kelleci.

ZOBACZ TEŻ: Największy niewypał transferowy Widzewa. "Nieprzemyślany ruch"

Większość zawodników wymienionych powyżej gra na 3. albo 4. poziomie rozgrywkowym w Turcji, ale jeden z nich zwraca szczególną uwagę mediów. Chodzi o Merta Aktasa. To 22-letni piłkarz, który jeszcze niedawno błyszczał w Pucharze Turcji, zdobywając w nim łącznie 4 gole. Jego dobra forma nie umknęła drużynom grającym w mocniejszych rozgrywkach. Niedawno został graczem pierwszoligowego Corum FC, ale teraz wygląda na to, że jego kariera być może nawet dobiegła końca.

Podobnych przypadków w najbliższym czasie będzie zapewne więcej. Turcy są zdeterminowani, żeby "oczyścić" swój futbol z oszustów - zarówno tych na boiskach, jak i klubowych gabinetach.