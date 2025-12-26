Wydało się! Tego o Messim nie wiedzieliście. Kolega wszystko wyśpiewał

Już za kilka miesięcy Argentyna stanie do obrony tytułu mistrza świata. Tym razem powalczy blisko ojczyzny - w USA, Kanadzie i Meksyku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w imprezie udział weźmie Leo Messi. Najpewniej będzie to jego ostatni wielki turniej w karierze. W końcu ma już 38 lat i może czuć się zawodnikiem spełnionym. Zdobył właściwie wszystko, co do zdobycia możliwe. Mimo wszystko wciąż czuje pasje do futbolu. I jak się okazuje, nie tylko uwielbia w niego grać, ale również... go oglądać i zgłębiać wiedzę, szczególnie o jednej lidze.

Kolega Messiego zdradził prawdę o upodobaniach piłkarskich Argentyńczyka. "Dosłownie"

William Yarbrough, jeden z bramkarzy Interu Miami, ujawnił ostatnio w rozmowie z "AS", że Messi bardzo dokładnie śledzi zmagania konkurencyjnej do MLS ligi. Chodzi o ligę meksykańską. Ba, Argentyńczyk rzekomo jest jej wielkim fanem. - On dosłownie zna wszystkie drużyny, piłkarzy, ogląda mecze. Szczerze, on lubi ligę meksykańską - podkreślał golkiper.

Jeśli to prawda, to z pewnością Messi słyszał o Polaku, który gra w tej lidze. Mowa o Mateuszu Boguszu, który w styczniu tego roku trafił do Cruz Azul. Wielkiej kariery tam, jak dotąd, nie zrobił i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wkrótce zmieni otoczenie. - Z tego, co rozmawiamy z Mateuszem, to on sam chciałby wrócić do Europy - mówił Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego.

Messi z wielkim sukcesem w MLS

Czy Messi w przyszłości zagra w lidze meksykańskiej? Cóż, wydaje się to małoprawdopodobne. Tym bardziej że nie tak dawno przedłużył kontrakt z Interem Miami. W przyszłym sezonie powalczy o to, by zdobyć drugie z rzędu mistrzostwo MLS. W minionej kampanii bardzo mocno przyczynił się do triumfu. 38 goli i 25 asyst mówi samo za siebie. To jego pierwsze mistrzostwo w lidze amerykańskiej od dołączenia do Interu w 2023 roku. To głównie dzięki niemu klub stał się czołową ekipą MLS.