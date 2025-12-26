Były działacz sportowy poszukiwany. Przywłaszczył ponad 2 miliony złotych

W listopadzie 2022 roku funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali Jurija Zapisockiego, sekretarza generalnego Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UAF), pod zarzutem defraudacji 26,5 mln hrywien (około 2,3 mln złotych). Podejrzanym w tej sprawie był wtedy też właśnie Andrij Pawełko, ówczesny prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej.

Sensacyjna informacja z Ukrainy. Andrij Pawełko poszukiwany

Sąd zdecydował wtedy o zastosowaniu wobec obu oskarżonych dwumiesięcznego aresztu z możliwością zamiany go na poręczenia majątkowe w wysokości 9,88 mln hrywien. Wówczas kaucja została wpłacona i mężczyźni wyszli na wolność. W czerwcu 2023 roku Pawełko został znów aresztowany, ale po trzech miesiącach opuścił więzienie.

Teraz wrócono do tej sprawy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że 50-letni Pawełko został uznany za osobę poszukiwaną listem gończym. "Według oficjalnych danych agencji, datę zaginięcia byłego funkcjonariusza uważa się za 5 listopada 2025 roku. Mógł on opuścić Ukrainę już pod koniec ubiegłego roku. Jako prawdopodobny powód jego wyjazdu za granicę podawany jest dokument potwierdzający jego niepełnosprawność" - pisze "Championat".

Organy ścigania podejrzewają Pawełkę o defraudację i sprzeniewierzenie majątku poprzez nadużycie stanowiska, a także o fałszerstwo dokumentów. Poszukuje go Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Pawełko prezesem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej był od 2015 roku do stycznia 2024 roku. Po jego rezygnacji nowym prezesem został Andrij Szewczenko, były znakomity piłkarz reprezentacji Ukrainy oraz Milanu.

Pawełko już od 2001 roku zajmował się polityką i sportem. Wtedy został prezesem związku piłki nożnej w okręgu dniepropietrowskim, a od 2009 roku był kierownikiem Obwodowego Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy.