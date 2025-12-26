Wybrali najlepsze piłkarki świata. Oto miejsce Pajor. Awans o 12 pozycji!

Pajor reputację jako jedna z najlepszych napastniczek na świcie zdobyła w Wolfsburgu, w którym grała w latach 2015-2024. W końcu zdecydowała się jednak zrobić kolejny krok w karierze. Trafiła do FC Barcelony, która jest uważana za najlepszą drużynę piłki nożnej kobiet na świecie. Jej barwy reprezentują triumfatorki łącznie pięciu ostatnich edycji Złotej Piłki - Alexia Putellas oraz Aitana Bonmati. Hiszpański klub w latach 2021-2025 trzykrotnie zdobył Ligę Mistrzyń (2021, 2023, 2024).

Pajor wyróżniona przez ESPN. Takie miejsce zajęła w rankingu

W 2025 roku Pajor miała znakomite indywidualne statystyki, a jej FC Barcelona zaliczyła tylko jedno poważne "potknięcie" - w finale Ligi Mistrzyń przegrała z Arsenalem. Nasza piłkarka miała też okazję wystąpić na mistrzostwach Europy, gdzie z reprezentacją Polski wygrała jedno spotkanie. Jak to wszystko wpłynęło na pozycję Polki w corocznym rankingu ESPN?

Za najlepszą piłkarkę roku Amerykanie uznali - bez niespodzianek - Aitanę Bonmati, która parę miesięcy temu otrzymała Złotą Piłkę. Na drugim miejscu wylądowała Alexia Putellas, a na trzecim Mariona Caldentey z Arsenalu. Polka tymczasem zamknęła TOP10, zajmując właśnie dziesiątą lokatę. To dla niej awans o dwanaście pozycji w zestawieniu ESPN w porównaniu do poprzedniego roku.

"Pajor ma instynkt killera, którego Barcelonie brakowało. Polka odnajduje się w polu karnym tak dobrze, jak niewiele zawodniczek na świecie. Było to widać w listopadowym zwycięstwie 4-0 nad Realem Madryt, kiedy dwukrotnie trafiła do siatki i miała też dwie nieuznane bramki. Łącznie uzbierała niesamowite 43 gole w pierwszym sezonie w Barcy, wygrywając po drodze ligę, Puchar i Superpuchar Hiszpanii, ale przegrywając w finale Ligi Mistrzów" - podsumowuje ESPN.

Ewa Pajor kolejny mecz rozegra 10 stycznia. Jej FC Barcelona zmierzy się wtedy z Madryt CF.