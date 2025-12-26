Były piłkarz City i Interu chce skończyć karierę po tragedii. "Nic wspólnego z piłką"

Świat futbolu w ostatnich dniach obiegła tragiczna wiadomość prosto z Ekwadoru. 265 kilometrów na południowy zachód od Quito doszło do wstrząsających zdarzeń W Guayaquil zginął 33-krotny reprezentant Ekwadoru Mario Pineida. Jego śmierć poruszyła do tego stopnia, że jeden z piłkarzy chce zakończyć karierę. Mowa o wielkiej gwieździe ekwadorskiej piłki - Felipe Caicedo. Jego słowa cytuje hiszpański dziennik "AS".

Ogromna tragedia w Ekwadorze. Były pilkarz Manchesteru City myśli nad końcem kariery

- Najprawdopodobniej zakończę karierę. Nie zamierzam kontynuować. Śmierć Mario Pineidy głęboko mnie poruszyła i nie chcę mieć nic wspólnego z piłką nożną. Nie zostanę w Barcelonie. Jestem człowiekiem chwil, kiedy zdecydowałem się przyjechać, kierowałem się bardziej sercem niż rozumem. Gdybym myślał rozumem, nie przyjechałbym - zapewnił napastnik.

Wstrząsająca tragedia. Nie żyje 33-letni piłkarz i jego żona

Caicedo to piłkarz, który w latach 2008-2011 grał dla Manchesteru City. W sezonie 08/09 grał u boku takich zawodników jak Vincent Kompany i Elano.

W późniejszym czasie bronił barw takich klubów jak Lazio, Espanyol, Inter Mediolan, Levante, czy Malaga. W drużynie narodowej rozegrał aż 68 meczów i zdobył dla niej 22 gole. W 2014 roku wystąpił w każdym z trzech meczów Ekwadorczyków na mistrzostwach świata w Brazylii.

Barcelona SC Guayaquil - ten klub łączył Caicedo i tragicznie zmarłego Pineidę, który jeszcze w czerwcu był kapitanem zespołu. Co więcej - śmiało można było go określić mianem ikony. Rozegrał w jego barwach aż 224 mecze, zdobył trzy gole i miał 10 asyst.