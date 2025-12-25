Ukrainiec i Rosjanin grają razem w PSG. "Ktoś musi coś z tym zrobić"

Transfer Matwieja Safonowa do PSG latem 2024 roku wzbudził ogromne kontrowersje. Rosyjski bramkarz trafił do stolicy Francji z Krasnodaru i związał się z klubem pięcioletnim kontraktem. Paryżanie zapłacili za Safonowa 20 milionów euro, a transakcja była szumnie krytykowana ze względu na toczącą się wojnę w Ukrainie.

"To jest niekomfortowe dla wszystkich"

Rok później włodarze klubu znad Sekwany dolali oliwy do ognia. Do zespołu Luisa Enrique dołączył środkowy obrońca reprezentacji Ukrainy, Ilia Zabarny, który początkowo wzbraniał się przed zamianą koszulki Bournemouth na trykot PSG. Wszystko ze względu na Safonowa.

Ostatecznie do transferu doszło, a Zabarny we wrześniu wypowiedział się na łamach "L'Equipe" na temat współpracy z rosyjskim golkiperem. Jego słowa jasno wskazały, że nie ma między nimi dobrych relacji prywatnych.

- W moim kraju od czterech lat trwa wojna na dużą skalę. Rosjanie są agresorami, którzy na próżno próbują zniszczyć wolność i niepodległość Ukrainy. Wojna trwa, a ja nie mam żadnych relacji z Rosjanami. Jeśli chodzi o mojego kolegę z drużyny, muszę współpracować z nim na poziomie zawodowym podczas treningów i wypełniać swoje obowiązki wobec klubu - wyjaśnił ukraiński obrońca.

Teraz głos w sprawie postanowił zabrać ukraiński Minister Młodzieży i Sportu, Matwiej Biednyj. Jego zdaniem klub ze stolicy Francji powinien jak najszybciej zająć się sytuacją, którą określa jako "niekomfortową".

- Nie wiem, co dzieje się wewnątrz klubu, ale ta sytuacja musi zostać rozwiązana, gdyż jest niekomfortowa dla każdego. Zarząd PSG musi zrozumieć perspektywę naszych (ukraińskich) piłkarzy. Tak czy inaczej, to klub z bogatą historią i myślę, że włodarze wiedzą, co robią - mówił cytowany przez L'Equipe.

Choć Safonow jest zmiennikiem Lucasa Chevaliera, a Zabarny musi rywalizować z Willianem Pacho oraz Marquinhosem, obaj panowie niedawno zagrali ze sobą po raz pierwszy w meczu ligowym. Zarówno Rosjanin, jak i Ukrainiec wybiegli w wyjściowym składzie na spotkanie z FC Metz (3:2).

